Da Fødevarestyrelsen i starten af december aflagde 7-Eleven ved Nørrebros Runddel et visit, blev det ikke et kort et af slagsen.

Gennem en time og ti minutter kunne kontrolholdet igen og igen konstatere, at der var problemer med hygiejnen, skriver TV 2 Lorry, der har taget et nærmere kig på den seneste kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

Rapporten fra 9. december er prydet med en smiley, hvis mundvige ikke kunne hænge længere nede.

I rapporten beskrives det blandt andet, hvordan butikken forud for besøget selv havde konstateret rotter i kælderen. Rotterne skulle dog være jaget væk, kælderen rengjort og sagen afsluttet.

Den betragtning var man fra Fødevarestyrelsens side dog ikke helt enig i.

»Kælder fremstår dog ikke tilstrækkeligt rengjort, da gulv og hylder flere steder fremstår med snavs og støv. Under frysere ses der snavs bagest, ligeledes også synlige rester af mel/talkum.«

»På ben på frysere ses der støv og snavs af ældre dato. I hjørne ved elskab ses der et rotteekskrement,« lyder det i rapporten.

Her beskrives det videre, hvordan der flere steder er konstateret belægninger med støv og snavs i rummet, der bliver brugt til blandt andet opbevaring af chips, slik, chokolade og drikkevarer.

Jesper Østergaard er øverste direktør i 7-Eleven Danmark. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Jesper Østergaard er øverste direktør i 7-Eleven Danmark. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Virksomheden reagerede med følgende ord på fundene:

»Det er en fejl. Vores rengøringsfirma bliver straks kaldt ud igen.«

Dernæst bevæger rapporten sig videre til kølerummet, hvor der blev fundet ansamlinger af formodet skimmel på en væg, og frem til et rullebånd, hvor der var både synligt snavs, støv og spindelvæv.

I selve butikken blev der konstateret rust og afskallet maling i et åbent kølerum samt hylder med ir.

Alle forhold, som butikkens ansvarlige på dagen lovede at bringe i orden. Løfterne var dog ikke nok til at slippe for en bøde, og 7-Eleven må derfor punge ud med 10.000 kroner.

Dertil kommer, at virksomheden selv må betale for de opfølgende besøg, som Fødevarestyrelsen på baggrund af fundene vil foretage de kommende måneder.

Over for TV 2 Lorry beklager administrerende direktør i 7-Eleven Jesper Østergaard situationen. Han understreger, at fødevaresikkerhed er noget, virksomheden går meget op i.

»Når vi alligevel får en sur smiley, er der derfor sket en klar fejl, som vi naturligvis beklager og får rettet op på, så lignende ikke gentager sig. Vi følger op på Fødevarestyrelsens kommentarer og forventer, at butikken igen snarligt vil få en glad smiley,« siger han.