Transportminister Benny Engelbrecht vil ændre regler for bilsyn, så ejerne ikke får en bøde for at blive væk.

Personbiler skal til syn hvert andet år fra de er fire år gamle, og hvert år indkalder Færdselsstyrelsen omkring 24.000 køretøjer til syn. Hvis synsfristen ikke overholdes står ejeren af bilen til en bøde.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil nu midlertidig ændre reglerne for bilsyn.

Det er så ejerne af køretøjerne ikke får bøde eller får frataget nummerpladen, hvis bilen ikke bliver synet indenfor fristen. Det er i lyset af den seneste tid med coronavirus, at bilejere føler sig forpligtet til at møde op, selv om de føler sig syge.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal gælde de næste to måneder fra d. 15 marts til og med 15. maj.

Transportministeren vil i næste uge sørge for at få udstedt en hastebekendtgørelse, der kan ændre reglerne midlertidigt.

- Færdselsstyrelsen forventer ikke, at denne midlertidige ændring af reglerne vil gå ud over trafiksikkerheden.

- Derfor synes jeg, at vi skal tage bestik af den alvorlige situation, vi befinder os i som konsekvens af coronavirusset, og midlertidigt give bilejerne mere ro, så de ikke skal skynde sig ned til synshallen for at få bilen synet, hvis ikke de føler sig trygge ved det, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i meddelelsen.

Ministeriet vurderer, at langt de fleste syn af køretøjer stadig vil kunne gennemføres såfremt anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne overholdes.

Ministeren opretter i samme forbindelse med regelændringen et nødberedskab. Det skal sikre at samfundskritiske synsopgaver fortsat bliver varetaget.

Synshaller kan dermed blive pålagt at holde åbent, selv om de måske have planlagt at lukke ned af egen drift. Det er så, der stadig kan foretages syn af erhvervskøretøjer, der eksempelvis kører med varer.

