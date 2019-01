Det danske gods Tranekær, som har kæmpet med økonomiske problemer, er nu blevet reddet.

Redningen bestod af en kapitalindsprøjtning fra ejeren af to nabogodser - den 27-årige milliardærarving Caspar Sophus Jebsen.

Det skriver Finans.

Siden 1959 har slægten Ahlefeldt siddet på Tranekær Gods, der går helt tilbage til 1200-tallet. Til daglig er det grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig, grev Christian Ahlefeldt-Laurvig og deres seks børn, der står for stedet, som udover at være familiens bolig også blandt andet bliver brugt til afholdelse af møder og kurser for forretningsfolk og jagtinteresserede gæster.

Gennem håndsrækningen fra Caspar Sophus Jebsen, der ejer godserne Charlottenlund og Nedergaard på Langeland, hvor Tranekær også ligger, er milliardærarvingen blevet medejer i et nystiftet aktieselskab, der får Christian Ahlefeldt-Laurvig som direktør.

»Det er ingen overdrivelse, at det er en ægte glædens dag for alle os på Tranekær Gods. For ikke alene har vi fået en ny, kompetent og økonomisk solid medejer; vi fjerner samtidig den gæld, som i mange år har stået i vejen for, at vi kunne udvikle Tranekær Gods,« siger Christian Ahlefeldt-Laurvig ifølge Finans i en pressemeddelelse.

Caspar Sophus Jebsen er søn af milliardæren Hans Michael Jebsen, der oprindeligt kommer fra Sønderjylland, men nu er bosat i Hong Kong, hvorfra han driver handelsselskabet Jebsen & co., der gennem fire generationer har gjort familien Jebsen stenrig.

Christian Ahlefeldt-Laurvig er 13. generation Ahlefeldt på Tranekær Slot, som han overtog allerede som 30-årig efter sin far, lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig.