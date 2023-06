En dansk motorcyklist er død i forbindelse med en ulykke i det nordlige Tyskland. Det bekræfter tysk politi, rapporterer jv.dk.

Ulykken fandt sted søndag aften på rute 2002 syd for Puttgarden i Slesvig-Holsten.

Fotos fra stedet viser ifølge avisen en bil og en ødelagt motorcykel og hjelm i et kryds på B202 i retning mod landsbyen Farv.

Myndighederne oplyser, at motorcyklisten døde på stedet.

Han blev fundet godt ti meter fra selve kollisionsstedet i en grøft.

Redningsfolk arbejdede på stedet, og en redningshelikopter ankom, men mandens liv stod ikke til at redde.

Der er ikke frigivet yderligere oplysninger om den dræbte mand.

De to personer, der befandt sig i bilen ved ulykken, kom ikke til skade. Vejen var spærret for al trafik i to timer efter ulykken.