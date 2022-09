Lyt til artiklen

Søndag formiddag var to biler involveret i en trafikulykke i krydset Herstedøstervej/Trippendalsvej i Albertslund.

To personer er kørt på hospitalet.

»De er kørt til tjek på skadestuen,« siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Henrik Andreassen.

»Det skulle ikke være alvorligt,« tilføjer han.

Ulykken skete, fordi den bil, de to tilskadekomne sad i, kørte over for rødt, fortæller vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen af ulykken klokken 9.54.

Krydset blev spærret på grund af rednings- og oprydningsarbejdet, men er netop blevet genåbnet.

Ifølge politiet var der ikke tilskadekomne i den anden bil.