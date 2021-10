Odense Letbane har i flere uger holdt fast i, at åbningen af letbanen ikke bliver forsinket, selvom rygter om en ‘mulig’ forsinkelse har svirret.

Nu fortæller Trafikstyrelsen – der har til opgave at give letbanen det endelige grønne lys til at køre – at godkendelsesforløbet forløber planmæssigt.

Det selvom flere anonyme kilder skulle have fortalt avisen Fyens Stiftstidende, at tidsplanen skulle være ved at »køre helt af sporet«.

I en mail til B.T. skriver Trafikstyrelsen dog, at de godkendelser, der stadig mangler, følger den forventede sagsbehandlingstid:

»Og forløber således planmæssigt i henhold til den dialog og de aftaler, der er mellem Trafikstyrelsen og Odense Letbane,« lyder det i mailen.

Under en fortrolig orientering onsdag til Økonomiudvalget i Odense byråd, skulle direktør i Odense Letbane, Mogens Hagelskær, også have slået fast, at letbanens budget og tidsplan holder. Det skriver TV 2 Fyn og Fyens.dk.

I øjeblikket har Trafikstyrelsen to ansøgninger liggende, som de har under godkendelse.

Begge ansøgninger er fra letbanens operatør, Keolis, og omhandler godkendelse af blandt andet sikkerhedsregler.

Tror du, at Odense Letbane åbner "omkring årsskiftet"?

Ifølge Trafikstyrelsen mangler der kun at blive indsendt én enkelt ansøgning.

Det er den spanske hovedentreprenør COMSA, der ifølge styrelsen forventes at indsende en ansøgning om godkendelse af letbanens infrastruktur i oktober måned i år.

En sådan godkendelse estimeres typisk at tage tre uger at sagsbehandle, hvis man skal vurdere ud fra Trafikstyrelsens såkaldte servicemål.

Om den forventede sagsbehandlingstid overholdes kommer dog an på, om ansøgningsmaterialet er mangelfuldt, eller styrelsen har behov for at stille opfølgende spørgsmål til ansøgningen.

Ifølge et dokument om sagsbehandlingstider på Trafikstyrelsens egen hjemmeside, vil der med stor sandsynlighed ske forlængelse af den forventede sagsbehandlingstid, da erfaring viser, at der typisk vil være brug for at stille opfølgende spørgsmål på store projekter.

Trafikstyrelsen forholder sig ikke konkret til B.T.s spørgsmål om, hvornår de regner med at kunne give endelig godkendelse til Odense Letbane, men skriver:

»Trafikstyrelsen vil i øvrigt henvise til Odense Letbanes udmelding om driftsstart«

En driftsstart, der stadig bliver »omkring årsskiftet,« ifølge Odense Letbanes seneste udmelding.