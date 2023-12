Flerårig indsats fra Rådet for Sikker Trafik skal få færre til at tage bilen, når de har drukket alkohol.

Julefrokostsæsonen kan være en god anledning til at gøre sig nogle tanker om, hvordan man overtaler andre til at lade bilnøglerne ligge i lommen efter festen.

Det mener Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer til at planlægge på forhånd, hvordan man kommer sikkert hjem i seng.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse fredag morgen.

- Der sker stadig alt for mange meningsløse ulykker på grund af alkohol i trafikken, som kunne have været forhindret, siger Morten Wehner, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

- Skal du til julefrokost i den kommende tid, så grib ind, hvis en person finder sine bilnøgler frem efter at have indtaget flere genstande.

Rådet er klar over, at det kan være grænseoverskridende at gribe ind over for andre. Derfor kan det være en fordel at alliere sig med andre i selskabet for at stoppe spirituskørsel, lyder det.

Antallet af spiritusulykker med dræbte eller alvorligt tilskadekomne er stagneret de seneste år.

Kigger man i stedet 20 år tilbage i tiden, har der været et drastisk fald i statistikkerne.

I 2022 kom 160 personer alvorligt til skade i spiritusulykker, mens 29 blev dræbt. Til sammenligning var der 672 alvorligt tilskadekomne og 105 dræbte i 2003.

Faldet har ifølge rådet været hjulpet godt på vej af kampagner, der har gjort det mindre acceptabelt at køre spirituskørsel.

Derudover er straffen for spirituskørsel blevet skærpet. Årligt straffes omkring 7000 personer for at køre med alkohol i blodet.

Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiet, har bemærket, at der er et markant flertal, som i dag tager afstand fra spirituskørsel.

- Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet, siger han.

- Spirituskørsel kan have fatale følger for den, der sætter sig bag rattet, eller for de uskyldige, som bliver impliceret i et uheld.

Rådet for Sikker Trafik har allerede gang i en flerårig forebyggende indsats, der særligt skal få unge i aldersgruppen 17-24 år til undgå at køre, når alkohol er hældt indenbords.

Denne aldersgruppe udgør cirka hver tredje dræbte eller alvorligt tilskadekomne i spiritusulykker, viser en opgørelse fra rådet.

/ritzau/