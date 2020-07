Mange synes, det er en fantastisk idé, at gående og cyklende passagerer kan komme gratis med de danske færger over sommeren.

Men det er ikke ensbetydende med, at du bare kan vade direkte ind på diverse færger, uden at du har gjort lidt forarbejde selv.

En gratis tur kræver nemlig, at du har bestilt og betalt for en billet på forhånd, hvorefter du vil få pengene betalt tilbage.

Der er dog ikke mange, der husker eller er bekendt med den proces.

Kø ved Fanøfærgen Vis mere Kø ved Fanøfærgen

Og derfor danner der sig køer - eksempelvis ved Fanøfærgen ved Esbjerg.

Det skriver TV Syd.

»Mange har ikke sat sig godt nok ind i ordningen. De møder op i havnen og opdager, at de skulle have booket på forhånd. Der en kun én pc i terminalen, som nogle booker fra, mens andre bruger mobilen. Det presser hele indtjekningsrutinerne, at mange kommer uden en billet,« fortæller Jesper Maack, pr- og kommunikationschef, Mols Linjen, til mediet.

I sidste uge kunne Transportministeriet fortælle, at ordningen havde været en succes, og at intet mindre end 83.000 har valgt at benytte muligheden for en gratis færgetur.