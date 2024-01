Inderhavnsbroen i København, også kendt som Kyssebroen, blev indviet med tre års forsinkelser og blev langt dyrere end ventet.

Nu er den gal igen.

En større renovering af broen trækker ud og bliver seks millioner kroner dyrere end forventet.

Prisen stiger fra 26,8 millioner kroner til 33,2 millioner kroner. Ekstraregningen skyldes stigende priser på materialer.

Fejl med hjulophæng og skinner, som Inderhavnsbroen har lidt under, siden den blev opført, medfører slitage, som bliver forværret, hver gang broen bliver åbnet og lukket.

Det betyder også, at fejlene skal udbedres snarest. Ellers risikerer broen at lukke helt ned.

Oprindeligt skulle renoveringen slutte i august 2024. Men tidsplanen er forsinket med over et år, så broen først står færdigrenoveret i oktober 2025.

»Projektet var mere kompliceret end først antaget, og forvaltningen skulle søge om en tillægsbevilling på grund af stigende priser på materialer,« skriver en talsmand for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune til B.T.

Den 180 meter lange gang- og cykelbro, der forbinder Nyhavn og Christianshavn, har haft udfordringer i mange år.

Kommunen forventer ikke, at broen bliver lukket helt ned for trafik under renoveringen. Der vil kun være kortvarige afspærringer.

Inderhavnsbroen i København blev præsenteret som 'the kissing bridge', kyssebroen, da byggeriet gik i gang i 2011. Kælenavnet kom sig af, at broen minder om to tunger, der rammer hinanden, når den åbner og lukker.

Men 'the kissing bridge' blev også hurtigt til øgenavnet 'the missing bridge', fordi broen blev forsinket. Byggeriet stod i perioder helt stille på grund af konkurser, skader og fejl.

En af de mere bemærkelsesværdige fejl var, da broen blev bygget så skævt, grundet en regnefejl hos en ingeniør, at den aldrig ville komme til at mødes på midten.

Da de to tunger endelig mødte hinanden, opstod der et andet problem. Efter få uger kunne broen nemlig ikke åbne for færgepassage.

En færge måtte derfor skuffe 170 passagerer, der blev sat af i København, fordi den ikke kunne sejle igennem.

Og så blev det vinter, hvor belægningen på broen viste sig at være forkert, så broen blev enormt glat at gå og cykle på, hvilket også skulle løses.

Broen skulle samlet have kostet cirka 306 millioner kroner ifølge DR, men undervejs i byggeriet steg beløbet med 66 millioner kroner. Og nu er det altså blevet endnu dyrere.