En koncert med 8000 gæster – og en ishockeykamp med 5000 – på samme tid og sted. Så har du pludselig alle ingredienser til enorme menneskemængder og trafikale udfordringer.

Popbandet Minds of 99 spiller fredag aften koncert for 8000 gæster i Gigantium i Aalborg klokken 20.

Oven i hatten foregår en kæmpe sportsbegivenhed, når ishockeyholdet Aalborg Pirates går på banen til den første DM-finale mod Rungsted klokken 20.30 i ishockeyarenaen ved siden af sportshallen.

Selv personer, der ikke kører bil, må næsten få trafikal hovedpine bare ved tanken. Og det er arrangørerne forberedt på.

The Minds of 99. Foto: Emil Hougaard Vis mere The Minds of 99. Foto: Emil Hougaard

»Der skal 13.000 mennesker ind og ud på nogenlunde samme tid. Der venter en kæmpe logistisk opgave,« siger Susanne Kabel, der er pressechef hos AKKC, arrangørerne bag begge begivenheder, som fortsætter:

»Derfor er der blevet arbejdet intenst med løsninger, og vi har sendt vedhæftede informationer ud til vores billetkøbere. Men vi er ikke opgaven uvant. Og så er vi bare glade for, at opgaven er der. Det bliver festligt.«

Susanne Kabel påpeger, at parkeringspladser, der normalt ikke er tilgængelige for besøgende i Gigantium, er blevet gjort tilgængelige.

Derudover kan billetindehavere til enten koncert eller ishockey kvit og frit benytte busser i hele Nordjylland.

De ekstra p-pladser omkring Gigantium. Foto: AKKC Vis mere De ekstra p-pladser omkring Gigantium. Foto: AKKC

»Jeg forventer helt sikkert, at folk vil benytte det. Så er du fri for at tænke, om du får en øl for meget. Og mange havner inde i Aalborg efterfølgende.«

»Så selvom der er nogle chauffører, der må vente lidt med påskeferie, så er vi er ekstremt glade for ordningen, som kommunen har hjulpet med.«

Men er det realistisk, at der ikke opstår kaos undervejs?

»Nej. Der vil opstå udfordringer, og dem håndterer vi. Men vi får også brug for hjælp.«

»En stor faktor er tid. Vi håber, at folk vil ankomme mellem 18 og 20 frem for mellem 19 og 19.30, for ellers bliver der kø. Men jeg tror heller ikke, at nogle vil ankomme uden at forvente kø i en vis udstrækning,« spår Susanne Kabel.

Hun siger også afsluttende, at foyer-områderne vil blive delt op for koncert- og ishockeygæsterne.