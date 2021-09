Støjgener, indsnævrede vejbaner og trafikale ændringer.

Det er, hvad beboerne på Frederiksberg kan se frem til et år endnu. Det skriver KøbenhavnLIV.

Hvert fald hvis din rute går fra Bülowsvej eller Åboulevard.

Her er der nemlig gang i et omfattende arbejde, som medfører, at en del af Bülowsvej er ensrettet og vejbanerne er indsnævret.

Foto: Asger Holst Vis mere Foto: Asger Holst

Og det er trafikale ændringer, der kommer til at vare længe endnu. For Frederiksberg Forsyning oplyser nemlig, at arbejdet forventes at vare indtil september 2022.

Arbejdet skyldes, at der etableres en åben bycampus ved navn Rolighedsvej Bycampus med ungdomsboliger, familieboliger, Ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal, nye stræder, parkerinskælder og en grøn park.

I den forbindelse omlægger Frederiksberg Forsyning blandt andet store kloakledninger og opfører tre nye kloakbygværker for at give plads til det nye byggeri.

Det vil medføre, at der vil kunne opleves kraftige støjgener, og man vil også kunne mærke vibrationer i undergrunden.

»Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune forsøger at mindske gener ved arbejdet mest muligt, både ved at arbejde i udvidet arbejdstid i en kortere periode og ved at sikre trafikanter, cyklister, gående og arbejdende med afspærring og skiltning,« skriver Frederiksberg Forsyning på deres Facebook-side.

Generne vil opleves periodevist i projektets første tre måneder på hverdage mellem klokken 8.00-16.00.

Det øvrige arbejde vil blive udført på hverdage mellem klokken 7.00-18.00 for at blive færdig hurtigst muligt.

Rolighedsvej Bycampus forventes at stå helt færdigt i 2027.