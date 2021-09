Brabrandstien byder både på trængsel og færdselsuheld.

Hvert år kommer flere cyklister nemlig alvorligt til skade på stien og ender på skadestuen.

Århus Stiftstidende har søgt aktindsigt i, hvor mange ulykker der er forekommet de sidste tre år.

Tallene viser, at der igennem de seneste tre år er i alt 30 personer, der er kommet på skadestuen efter et uheld på Brabrandstien.

Størstedelen af uheldene er cyklister, der har været ude for er solouheld på grund af for høj fart på stien. Kun en fjerdedel af uheldene skyldes sammenstød.

Aarhus Kommune har i sommer malet illustrationer på stien, der skal få folk til at vise hensyn. Men nu vil kommunen afmærke Brabrandstien endnu mere for at rette op på sikkerheden.

Martin Løv Simonsen der er ingeniør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, mener ikke, at 30 uheld på tre år er for meget i betragtning af, hvor mange der bruger stien. Men det er alligevel for mange uheld, og derfor skal afmærkningen gøres tydeligere, forklarer han.

»Der bliver nok tale om påmalede symboler, så man tydeligt kan se, hvilke stiforløb, der er til fodgængere og hvilke, der er til cyklister,« siger han til avisen.