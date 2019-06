En af sommerens helt store plageånder ser ud til at blive ekstra irriterende i år: Myggen.

Den ser nemlig ud til helt uinviteret at have taget alle sine venner med til fest i det danske sommerland i år.

I hvert fald er alle de betingelser, der skal til, for at myg trives og formerer sig, til stede i Danmark. Det fortæller naturvejleder ved Naturpark Amager, Jes Aagaard, til TV 2 Østjylland.

»Lige nu har vi optimale betingelser for myg. Der er vand, der er varme, og det går knaldstærkt med at formere sig. Bliver det ved, får vi svært ved at drikke rødvinen ude på terrassen,« forklarer han.

2019 ser derfor ud til at kunne blive et voldsomt myggeår.

Fortvivl dog ikke helt.

Jes Aagaard har et par gode råd, der kan gøre mygge-pestilensen lidt mindre. Det første er at sætte mejsekasser op, da musvit- og blåmejsepar spiser flere tusinde insekter og dermed også myg.

Derudover er det en god idé at tømme alle steder, hvor der står vand - eksempelvis i trillebøren eller i krukker.

Hvis du vil have flere råd til, hvordan du kan undgå myggene, så kan du finde nogle i denne artikel lige HER.