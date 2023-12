Den kendte biolog og naturforkæmper Morten DD Hansen trækker stikket og forlader sin stilling som museumsinspektør.

Det skriver TV2 Østjylland.

Biologen stopper efter 23 år på Naturhistorisk Museum i Aarhus og bliver selvstændig.

Morten DD Hansen er blandt andet kendt fra det meget omtalte Molslaboratorium, som i den grad har fået sindene i kog.

På det såkaldte Molslab lever heste og kvæg vilde som i naturen.

Ideen er at lade planter og dyr passe sig selv for at se, hvordan naturen udvikler sig, når mennesket ikke griber ind.

Det har kritikere kaldt dyremishandling.

Morten DD skriver på LinkedIn, at han har lyst til at prøve noget nyt.

»Museet og jeg skilles som bedste venner, jeg fortsætter som volontør på Molslab, men det er altså slut med lønsedler og møder,« skriver han blandt andet.