Grænsependlerne frygter, at det sker igen.

Så for at undgå 'trafikkaos' samt 'besvær og timelange køer' ved ankomsten til Danmark, har de nu skrevet et åbent brev til regeringen og Folketinget.

Det gør de, fordi reglerne for indrejse til Danmark onsdag bliver lempet, og her vil man helst undgå en gentagelse af de scener, der udspillede sig ved grænsen sidste år.

'Over forår/sommeren 2020, hvor der igen blev åbnet op for rejseaktiviteten, opstod der timelange køer af biler ved indrejsen fra Tyskland til Danmark, hvilket daglige var til stor gene for pendlere og erhvervslivet, og skabte trafikkaos ved grænseområdet Flensburg. Ligeledes var de daglige kilometerlange køer af biler i tomgang stærkt forurenende og en belastning af miljøet,' lyder det i det åbne brev fra 'grænsependlere i Schleswig-Holstein'.

Det lyder videre, at der allerede i øjeblikket let opstår køer ved de fem åbne – og tyndt bemandede – grænseovergange, fordi samtlige biler bliver kontrolleret for både pas og coronatest.

Pendlergruppen spørger derfor i brevet de danske politikere, om de har lagt en plan for det øgede pres, der vil komme. Der udtrykkes desuden et ønske om en grænseovergang kun til pendlere eller udbygning af grænseanlæggene, så flere biler kan passere af gangen.

Over for TV Syd lyder det fra Aabenraa-borgmester Thomas Andresen (V), at han er knap så bekymret.

»Vi har fået en masse erfaringer, som vi kan trække på. Samtidig er der denne gang flere grænseovergange åbne. Derfor tror jeg ikke, det går så galt,« siger han.