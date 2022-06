Lyt til artiklen

Når mange tusinde borgere møder på ind på arbejde onsdag morgen, træder en ny regel i kraft. En, som nogen måske skal skrive bag øret.

I hvert fald hvis du til dagligt er ryger.

For fra i dag, onsdag, indføres der nemlig røgfri arbejdstid for de ansatte i Aalborg Kommune, der er landets tredjestørste kommune med 18.000 ansatte. Det gælder både indenfor og udenfor.

Aalborg er den femte ud af 11 nordjyske kommuner, der indfører tiltaget.

Rygeforbuddet betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden eller på kommunens arealer eller i nærtilknytninger dertil.

Dette gælder også køretøjer, kommunen stiller til rådighed, som eksempelvis i hjemmeplejen.

Rygeforbuddet blev endelig vedtaget på et møde i magistraten tilbage i december. Her lød indstillingen, at hvis rygeforbuddet overtrædes, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Der vil i givet fald blive foretaget en individuel vurdering af overtrædelsen.

Dog vil der være undtagelser.

Betaler man sine egne pause, er det i orden at tænde for en cigaret, ligesom det også er tilladt at ryge i forbindelse med kurser og hjemmearbejde.

Som nævnt er Aalborg den femte kommune i Region Nordjylland, hvor cigaretterne ikke længere er tilladt. Også i Hjørring, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommune gælder samme regel.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse ønsker seks ud af ti nordjyder en røgfri arbejdstid, hvorfor Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, hilser tiltaget velkommen.

»Det er fantastisk glædeligt, at flere borgere i Nordjylland nu får røgfri arbejdstid. Aalborg Kommune sætter nu for alvor kursen mod en røgfri fremtid. Jeg håber, beslutningen kan inspirere andre nordjyske kommuner til at følge efter,« siger Niels Them Kjær.