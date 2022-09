Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kultur eller en enlig svale?

Fredag blev fem drenge fra Munkensdam Gymnasium i Kolding bortvist i en uge for at have lavet en liste, hvor de havde rangeret alle gymnasiets 1. g-piger efter udseende.

Men nu viser det sig, at listen ikke er et enkeltstående tilfælde, hvor gymnasiets elever bliver bedømt ud fra deres udseende.

Eleverne på gymnasiet i Kolding har nemlig to traditioner og ritualer, der er baseret på bedømmelse af udseende.

Det fortæller flere elever fra skolen til B.T.

Den ene tradition er kaldet ‘wanted-listen’ og bliver ført ud i livet hvert år til skolens introfest – hvor den seneste fandt sted forrige fredag.

Her havde skolens festudvalg udvalgt seks 1. g-elever og hængt sedler med fotos af dem op på skolens murstensvægge.

Over billederne af eleverne stod skrevet ‘wanted’ med store bogstaver, og nederst stod der ‘reward: en øl.’

»Der bliver udpeget de tre lækreste piger og tre lækreste drenge fra 1.g. Hvis du er ‘wanted’, hænger du rundt på skolen med dit Lectio-billede,« siger en pige fra 1. g. på gymnasiet.

De kilder, B.T. har talt med, fortæller, at konceptet går ud på, at man får en gratis øl, hvis man tager en af eleverne fra 'wanted-listen' med op i baren og kysser med vedkommende i ti sekunder.

»Og så er det akavet, fordi dem i baren står og filmer, mens de tæller ned fra ti. Så skal man kysse imens,« siger pigen, der ikke har lyst til at stå frem af frygt for mulige konsekvenser.

Mandag opfordrede skolens rektor nemlig eleverne til ikke at tale med pressen.

Her har tre 1.g-piger har fået klistret deres foto op på skolens vægge. Festudvalget har lagt denne story op fra introfesten 2022 på Munkensdam Gymnasium. Foto: Screenshot/Instagram Vis mere Her har tre 1.g-piger har fået klistret deres foto op på skolens vægge. Festudvalget har lagt denne story op fra introfesten 2022 på Munkensdam Gymnasium. Foto: Screenshot/Instagram

Pigen fra 1. g, hvis navn B.T. er bekendt med, fortæller, at hun kender to af de piger, der i år var på ‘wanted-listen’. De to piger har ikke lyst til at medvirke i B.T.s artikel.

»Mine veninder ville slet ikke være på den ‘wanted-liste’, og de er overhovedet ikke blevet spurgt, om de ville være med,« siger hun og fortæller, at festudvalget inden udvælgelsen undersøger, hvem der er single, da det er et kriterium for at komme på listen.

Den anden tradition, B.T. er blevet bekendt med, er ‘Munkensdams nissepiger og -drenge.’

Her bliver der hver dag i december udvalgt og postet billeder på Instagram af de flotteste piger og drenge på skolen.

På den ene profil, hvor det senest foregik i december 2021, blev der postet billeder af nye piger hver dag med tekster som ses nedenfor:

»Denne smukke tøs er også helt klart en af favoritterne, som der bliver lagt en del mærke til, og det er ikke kun de store læber og blå øjne, der gør det. Hun er umulig at finde billeder af, så det er godt, vi har nogle nissehjælpere til at sende julebilleder af den frække sag. Endelig fandt vi en single til siden, men hvor længe skal det stå på???«

Og under et billede af en anden pige står der:

»Det er vist ingen hemmelighed, at hun er rimelig populær hos munkens frække nissedrenge, men hvem kan mon holde på hende? Det er der vist kun én måde at finde ud af.«

B.T. har talt med to af de piger, der i december blev postet på profilen, uden de vidste det.

De ved ikke, hvem der står bag, men fortæller begge, at de ikke har noget imod, at deres billede blev lagt op med tekst om deres udseende.

»Teksten handler nok lidt om min krop, det ved jeg godt. Men jeg tænkte, det var for sjov, og jeg følte ikke, det var slemt,« siger den ene pige.

Ifølge kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet Christian Groes er det udtryk for en usund kultur, når unge på den måde vurderer hinanden ud fra udseende.

Han peger på, at det ikke er nyt, men at sociale medier i den grad har intensiveret det:

»Det er blevet mere brutalt, end det har været før. Det er blevet mere skamløst.«

»Og i den her pågældende situation tænker jeg faktisk, at det er absolut usundt for både dem, der bliver vurderet og dem, der vurderer andre,« siger Christian Groes og uddyber:

»Når man er ung, synes man måske, det er meget sjovt – men senere i livet kan det godt få nogle konsekvenser i form af, hvordan man kommer til at se sig selv udefra. Ideen om, at det er udseende, der gør en særlig og værdifuld, er enormt fattig.«

B.T. har forsøgt at få et interview med rektor på Munkensdam Gymnasium, Per Møller, men han er ikke vendt tilbage på vores spørgsmål.