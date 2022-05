To uger.

Det var, hvad Jens Ringsmose nåede at få som medlem af bestyrelsen på kostskolen Herlufsholm, inden den nu meget omdiskuterede dokumentar om vold og mobning på skolen blev sendt på TV 2.

»Jeg tror, at jeg ligesom de fleste andre sad tilbage med en virkelig, virkelig dårlig fornemmelse i maven,« siger Jens Ringsmose, der til daglig er rektor på Syddansk Universitet om følelsen, han var efterladt med efter at have set 'Herlufsholms hemmeligheder'.

I dokumentaren beskriver en række tidligere elever om en hverdag præget af vold, mobning og seksuelle overgreb.

Efterfølgende er en advokatundersøgelse sat i værk for at komme til bunds i problemerne, og derudover skal en række nye tiltag gøre op med problemet.

Jens Ringsmose lægger da heller ikke skjul på, at det, som dokumentaren afslørede, medførte overvejelser.

»Det gjorde et dybt indtryk på mig, og jeg havde det rigtig dårligt med det, jeg så,« siger han.

»Man tænker jo, skal jeg være en del af det her? Eller skal jeg vælge at returnere den opgave, jeg har fået.«

Jens Ringsmose har dog valgt at blive om bord.

Som en del af bestyrelsen vil han nu arbejde hen imod det, han håber bliver 'det nye Herlufsholm', og det er der især én bestemt årsag til.

Rektor på SDU Jens Ringsmose tager imod. Statsminister Mette Frederiksen besøger SDU i Esbjerg torsdag den 28. april 2022. (Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix) Foto: John Randeris Vis mere Rektor på SDU Jens Ringsmose tager imod. Statsminister Mette Frederiksen besøger SDU i Esbjerg torsdag den 28. april 2022. (Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix) Foto: John Randeris

»Der er 600 elever, som står og snart skal til eksamen, så der er brug for løsninger både på den korte, men også på den lange bane, og dem vil jeg gerne bidrage til,« siger han.

Jens Ringsmose fortæller, at han ikke havde dannet sig et nagelfast billede af skolen, inden han blev en del af bestyrelsen.

Det var fra Herlufsholms side, der blev rettet henvendelse til Jens Ringsmose og spurgt, om han vil være en del af bestyrelsen.

Et tilbud, han takkede ja til.

Syddansk Universitet prioriterer at være repræsenteret i bestyrelser for gymnasier i regionen, forklarer Jens Ringsmose.

»Jeg takkede ja, fordi jeg er af den generelle holdning, at det er godt for os at engagere os i de gymnasiale uddannelser.«

Bestyrelsen består af flere 'herlovianere' – altså tidligere elever på skolen – men Jens Ringsmose har ikke selv gået på skolen, og det har hans børn heller ikke.

»Jeg gik på kommuneskole i Tønder og derefter Tønder Gymnasium,« lyder det fra rektoren.

Det fremgår af Herlufsholms hjemmeside, at Jens Ringsmose betragtes som den undervisningskyndige i bestyrelsen, og han skal altså bidrage med de erfaringer, han har gjort sig fra sine mange år, hvor han har arbejdet med uddannelser.

Nu håber han bare, at der venter bedre tider for kostskolen på den anden side af de voldsomme afsløringer.

Han fremhæver blandt andet den nye handlingsplan, som bestyrelsen står bag.

»Jeg håber og tror på, at der med den nye handlingsplan vil ske markante ændringer på skolen, og vi dermed kan skabe det nye Herlufsholm, hvor der er sunde og gode værdier, og hvor elever kan være trygge.«

Den nye handlingsplan indeholder blandt andet, at den meget debatterede præfektordning afskaffes, at sovesalene ændres gennemgribende, og der startes en whistleblowerordning.

'Herlufsholms hemmeligheder' blev vist på TV 2 5. maj og kan stadig ses på TV 2 Play.