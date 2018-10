Bilgiganten Toyota tilbagekalder op godt 2,4 millioner hybridbiler på grund af en fejl oplyser nyhedsbureauet AFP og Reuters.

Det skyldes en systemfejl, der i værste fald kan føre til ulykker.

Fejlen betyder, at bilen pludselig stopper op, men producenten er ikke bekendt med, at der er sket sammenstød som følge af fejlen.

Det er biler produceret mellem oktober 2008 og november 2014, der er omfattet af tilbagekaldelsen. Blandt andet modellerne Prius- og Auris-modellerne.

Toyota slår i en pressemeddelelse fast, at det kun er i 'sjældne tilfælde', at fejlen sker. Producenten er ikke vidende om nogen sammenstød på grund af fejlen.

#BREAKING Toyota recalls more than 2.4 million hybrid cars over a fault that could cause crashes — AFP news agency (@AFP) October 5, 2018

De fleste af bilerne er solgt i Japan. Det gælder for 1,25 millioner af dem. 830.000 er solgt i USA og 290.000 biler solgt i Europa.

Cirka 1000 af disse er solgt i Danmark, oplyser pressechefen Anders Tystrup fra Toyota Danmark til Ritzau.

»Det er er en del biler på verdensplan, men i Danmark er det ikke specielt mange. Det er lige omkring 1000 af ældre biler af modellerne af Auris Hybrid, Prius og Prius Plus,« siger han.