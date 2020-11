Da Nicolai Laursen Aagaard forleden dag kom gående på gaden i Helsingør, kom et ungt kærestepar traskende i den modsatte retning.

I det sekund, de passerede ham, kiggede Nicolai ned i jorden og udbrød:

»Røvhul!«.

Det opfangede kæresteparrets mandlige islæt, som vendte sig om, gik truende hen mod Nicolai og med hævet stemme sagde:

»Hvad siger du? Har du et problem?«

Men før Nicolai overhovedet nåede at åbne munden, kom det første knytnæveslag.

Direkte på næsen. Derefter et til ved øjet. Og så et sidste.

Herefter vendte overfaldsmanden sig om og gik, og det var først her, at Nicolai fik mulighed for at sige det, som forhåbentligt ellers ville have fået den unge mand til at sænke sin knytnæve:

»Hey, jeg har en sygdom, der hedder Tourettes. Jeg kan ikke gøre for det,« råbte Nicolai tilbage.

Manden, der var på vej væk, vendte sig herefter om og rakte den mellemste finger frem i retning mod Nicolai.

Nicolai slap fra overfaldet med et blåt øje og kunne selv gå hjem, og nu har han et vigtigt opråb til alle danskerne.

»Jeg har forsøgt at fortælle rigtig mange mennesker, at jeg har Tourettes, og at jeg ikke kan gøre for de ting, som jeg siger, men der er mange, som ikke forstår det og lader hænderne tale først. Det er virkelig ærgerligt,« siger Nicolai og spørger undrende:

»Hvorfor kan han ikke bare spørge mig, hvorfor jeg siger sådan noget, og så kan jeg forklare mig?«

Det er desværre ikke første gang, at Nicolai er blevet slået ned på grund af sin Tourettes-lidelse, men oftest når han at forklare sin situation, før der bliver uddelt slag.

Det var eksempelvis tilfældet ved en episode i Aarhus sidste år.

Her kom Nicolai gående forbi en gruppe muslimske drenge, da han fik et tic og udbrød 'perkersvin'.

En af drengene reagerede prompte og gik truende hen imod ham, da Nicolai hurtigt fik sagt, at han har Tourettes, og at det var derfor, han sagde sådan noget.

»Stop! Han kan ikke gøre for det,« råbte den aggressive drengs venner, og det fik ham til at vende om.

Det er derfor Nicolais store håb, at folk vil lade ham forklare sin sygdomssituation, før de slår ham, når han kommer til at sige noget upassende.

Han har nemlig ikke tænkt sig at blive hjemme på sofaen, fordi han er ramt af Tourettes.

»Jeg gider ikke overgive mig. Jeg er ramt af den her lidelse, og ja, jeg skal stadig have respekt, men jeg gør det ikke med vilje,« siger han.