En af de mest vindende britiske sportsfolk nogensinde, den tidligere Tour de France-, VM- og OL-vinder Bradley Wiggins, fylder tirsdag den 28. april 40 år.

Mange vindere af Tour de France er blevet beskyldt for at have dopet sig, og nogle er krøbet til korset.

Men ikke Bradley Wiggins fra Sky-holdet. Han fastholder, at alt gik rigtigt til, da han i 2012 som den første brite kunne træde op på podiet som Tourens sejrherre.

Mistankerne om urent tråd fik ny næring af et russisk hackerangreb i 2016 med beskyldninger om indsprøjtninger mod allergi på belejlige tidspunkter og mystiske pakker med indhold, som ingen kunne huske noget om.

En rapport fra den britiske regering skrev senere, at Sky og Wiggins brugte lovlig medicin til at fremme præstationerne i stedet for blot at behandle.

Men Wiggins, der 28. april fylder 40 år, har altid afvist alle anklager om doping og brud på etiske grænser og forklaret, at han både lider af allergi og astma.

- Det er ondt. Nogen er ude på at svine mig til. Disse påstande er det værste at blive beskyldt for, har han sagt til BBC.

- Vi befinder os ikke i det retlige system. Jeg ville have haft flere rettigheder, hvis jeg havde myrdet en eller anden.

Bradley Wiggins, der er født i Belgien, men voksede op i London, er søn af en nu afdød australsk cykelrytter, der forlod familien, da drengen var to år.

Den unge Wiggins startede sin karriere på bane, inden han svingede ud på landevejen.

Med i alt otte OL-medaljer, heraf fem af guld, og syv guldmedaljer ved VM er Wiggins en af de mest vindende britiske sportsfolk nogensinde.

På landevejen har Bradley Wiggins blandt andet vundet Paris-Nice og Criterium Dauphiné.

Han havde sin karrieres mest succesrige seks uger, da han i 2012 først vandt Tour de France og derefter OL-guld i enkeltstart på hjemmebane i London.

Året efter drog han sammen med sin kone og to børn til Buckingham Palace, hvor han blev slået til ridder af dronning Elizabeth.

- Det var meget nervepirrende.

- Jeg talte med nogle af de andre og spurgte, hvad de blev hædret for. De har arbejdet med historie og banebrydende videnskab og sådan noget. Jeg har vundet et cykelløb, og jeg føler mig knap så værdig, sagde en ydmyg og beæret sir Bradley bagefter til BBC.

Han stoppede karrieren i 2016 og har siden blandt andet været cykelkommentator. Sidste år fortalte han, at han var gået i gang med at uddanne sig inden for socialt arbejde.

