DSB er i gang med at planlægge. Tour de France, DGI Landsstævne og Roskilde Festival i 2021 falder samtidig.

Tour de France-start i Roskilde den 3. juli falder på samme dag, som Roskilde Festival holder afslutningsfest i 2021.

Ikke nok med det ramler datoen også sammen med DGI Landsstævne, der bliver afholdt den 1.-4. juli 2021 i Svendborg.

Allerede nu sætter DSB i gang med planlægningen af togtrafikken den pågældende dag, oplyser informationschef ved DSB Tony Bispeskov.

- Der er nogle år til endnu, men vi går straks i gang med at finde ud af, hvilke muligheder vi har for at hjælpe med den store opgave, det nu er, at få fragtet de mange tusinde hjem fra cykelløb, landsstævne, festival, eller hvad det nu er, siger Tony Bispeskov.

DSB sætter hvert år flere togsæt ind, når de mange festivalgæster skal retur.

- Vi registrerer alle større begivenheder i landet, så vi har mulighed for at tage hensyn til arrangementer. Det gælder den tilbagevendende begivenhed Roskilde Festival, men også nyheden om, at Tour de France kommer til Danmark.

- Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan i den kommende tid i forhold planlægningen for at tilrettelægge det på bedst mulig vis, siger Tony Bispeskov.

Festivalen plejer at betyde, at Roskildes indbyggertal vokser med over 100.000 mennesker.

Med Tour de France-besøg oveni vil dette tal formentlig nå nye højder.

Vejdirektoratet oplyser, at det ikke har været med ind over planlægningen af de eventuelle trafikale udfordringer, det kan give i Roskilde, at Tour de France er i Roskilde, og at den sidste dag på Roskilde Festival i 2021 falder sammen.

