Christian Oest blev kendt som 'tossen fra Randers' sidste år under Tour de France, hvor han så etaperne, mens han var klædt ud.

Tirsdag trak han igen i udklædningen, men denne gang med et helt andet formål. Han mener nemlig, at der er nogle i Danmark, der fortjener tak.

Det fortæller han torsdag til B.T.:

»Jeg sidder derhjemme, fordi jeg er kok, så jeg manglede et afbræk i hverdagen. Så snakkede jeg med min datter om, hvad vi kunne lave, og hun syntes, det var en god idé at give en tak til dem, der holder Danmark i gang. Så jeg hoppede i cykeldragten og stillede mig op i den største rundkørsel i Randers med et skilt, hvor der stod tak.«

47-årige Christian Oest. Vis mere 47-årige Christian Oest.

Christian Oest er 47 år, og han bor sammen med sine to børn og kone til hverdag.

Kokken fra Jylland tilføjer, at folk har delte meninger om hans udklædning, men det vælger han at ignorere.

»Jeg kan lide delen, hvor jeg er en tosse. Jeg tænker ikke så meget over, hvad folk mener, og hvis jeg kan give et lille smil hist og her, så er jeg meget tilfreds.«

Christian Oest siger, at han blev rigtig glad og stolt til fastelavn. Her ville hans datter nemlig gerne klædes ud som sin far.

'Tossen fra Randers' har efter tirsdagens optræden i rundkørslen i Randers fået positive opkald. Eksempelvis ringede en sygeplejerske og sagde tak.

Mens han ikke selv kan arbejde, bruger Christian Oest tid på at undervise sin datter, som ikke går i skole i øjeblikket.

47-årige Christian Oest har en opfordring til folk:

»Jeg synes, man skal være stolt, hvis man ikke er som alle de andre. Det er også derfor, jeg kan lide at få et afbræk ved at være tossen fra Randers.«

'Tossen fra Randers'. Foto: Privatfoto. Vis mere 'Tossen fra Randers'. Foto: Privatfoto.

Familiefaren siger, at han fik over tusinde kommentarer på Facebook sidste sommer, efter han var blevet kendt.

»Jeg læste dem alle sammen, selvom min kone sagde, at jeg skulle være klar på at blive såret. Og der var måske to, der var hårde, men ellers rørte det mig ikke.«

Christian Oest og datteren var ligeledes forbi politistationer og sygehuset for at sige tak med malede sten tidligere på ugen.

Mette Frederiksen sagde mandag på et pressemøde, at Danmark måske kan begynde at åbne op igen efter påske.