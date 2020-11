Torsdag klokken 13.30 ruller den sorte statsministerbil hen over Peter Hindbos gårdsplads. En gårdsplads, hvor lyden af mink fra 24 haller plejer at være det første man møder, men når statsministeren ankommer, vil der være helt stille.

Peter Hindbo er nu tidligere minkavler, og Mette Frederiksens besøg til en snak om minksituationen, kan gå hen og blive svær for Peter Hindbo.

»Jeg har bygget den her minkfarm op fra bunden. Det har været et enormt hårdt arbejde. Vi stod foran et generationsskifte, hvor min søn skulle tage over. Alt det er slut nu, og gulvtæppet blev hevet væk under os,« lyder det fra en meget stille og tydelig ramt Peter Hindbo.

»Hele den her minksituation har påvirket os meget, det kan der vist være ingen tvivl om. Min minkfarm har ikke været smittet, men nu er alle mine mink aflivet. Vi har dem på frost, for at kunne pelse dem de kommende dage.«

Peter Hindbos søn Andreas var med til at aflive mink, han stod og skulle til at overtage minkfarmen fra sin far.

Når Mette Frederiksen kommer forbi Peter Hindbos minkfarm, så vil det være hendes første gang på en minkfarm. Snart vil partierne genoptage forhandlinger om erstatning til minkavlerne, mens Mette Frederiksen vil være til at finde på en minkfarm med et fastlagt program, hvor hun for at høre hvad Peter Hindbo har at sige.

»Jeg vil fortælle hende om vores situation og om, hvordan det har været at aflive alle mine mink. Det har jo været hårdt. Jeg vil fortælle hende om, hvor god min farm har været, for nu kan jeg jo ikke vise hende noget.«

Planen for dagen er lagt. De skal i pelseriet og senere en rundvisning på den nu lukkede minkfarm, men inden da skal Mette Frederiksen og Peter Hindbo drikke en kop kaffe under fire øjne. Hvad snakken helt præcist skal gå på, det ved Peter Hindbo ikke endnu.

For selvom der er mange minkavlere, der nok gerne ville stille et spørgsmål eller to til Mette Frederiksen, så er det ikke Peter Hindbo selv, der har fået stablet det på benene.

Statsminister Mette Frederiksen (S) talte onsdag med pressen efter en hasteforespørgsel om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink

»Vi blev ringet op af Statsministeriet, og de spurgte om jeg ikke ville være med til en snak med Mette Frederiksen, jeg aner ikke hvorfor det lige præcis var mig. Jeg endte med at sige ja, fordi jeg gerne vil fortælle hende, hvordan det hele har været.«

Peter Hindbo er langt fra den eneste minkavler, der står med en minkfarm, der nu er tom. Mange minkavlere står nu uden levebrød og en fremtid, der er usikker.

Minkerhvervet blev nedlagt, og alle mink blev krævet aflivet fra regeringens side af, da det var et spørgsmål om, at den danske folkesundhed var i fare. En beslutning, der blev taget med manglende lovhjemmel, der senere hen kostede nu tidligere fødevareminister Mogens Jensen jobbet.

Onsdag var Mette Frederiksen til en hasteforespørgsel omkring minksituation. En forespørgsel, der var stillet af en kampklar blå blok, der blandt andet havde Pernille Vermund, der krævede Mette Frederiksens afgang.