»Vi kunne mærke en meget hård opbremsning, og så var det som om, at der blev blæst noget grus op på siden.«

Sådan fortæller 26-årige Tore Bentsen, der sidder sidder bagerst i det tog, der lige nu holder stille på Storebæltsbroen efter at have ramt en ukendt genstand.

Flere er tilskadekomne efter ulykken, men det er længere fremme i toget.

Bagerst i toget sidder Tore nemlig med en masse medpassagerer, der heldigvis er uskadte.

»Vi ved ikke særlig meget. Redningspersonale går frem og tilbage og kommer ind og spørger, om vi er okay. Men vi fik allesammen et chok,« fortæller Tore Bentsen.

TV 2 Fyn skriver onsdag formiddag, at flere personer har mistet livet i ulykken.

I togkupéen sidder Tore og de andre passagerer og prøver at finde ud af, hvad der er sket længere fremme, men et rygte lyder på, at toget har ramt en genstand fra et godstog.

Det er dog ikke bekræftet.

Indtil videre skal Tore og resten af kupéen sidde og vente, hvor de er.

»Vi skal helst ikke frem i toget, men der kommer hele tiden ambulancer frem, og der har også været en helikopter,« fortæller han.