Har du været på et plejehjem eller hospital, så kender du smagen af den klassiske røde eller gule saftevand.

Men er du beboer på et plejehjem, så kan du spejde langt efter den i fremtiden.

Fordi det vil fremover være standarden på plejehjem i Høje-Taastrup Kommune, at saftevandet ikke længere vil være en standard drikkevare.

Og det vækker stor harme hos borgerne i kommunen, skriver Sjællandske Nyheder.

Ifølge det regionale medie, så er det strømmet til med negative kommentarer, der er rettet mod saftevandsreglen.

'Det skøreste jeg så. Der blev kommenteret, det er ikke godt for tænderne. Og de vil erstatte det med vand med citron. Som er en rigtig lækker syre til tænderne. Lad nu de ældre få deres saftevand,' skriver en.

’Sikke noget fis!!! lad nu de ældre få noget godt på de skide plejehjem!,' skriver en anden.

Efter de mange henvendelser, så har centerchef Charlotte Kaaber skrevet en mail til beboerne på et plejehjem i kommunen, hvor hun kalder mailen for en ’præcisering vedrørende saftvand’.

Plejehjemmet Baldersbo Foto: Google Maps Vis mere Plejehjemmet Baldersbo Foto: Google Maps

»Da vi kan forstå, at det fejlagtigt er forstået, at beboere på plejehjem i Høje-Taastrup Kommune ikke længere kan få saftevand, vil vi gerne præcisere vores beslutning,« skriver hun og fortsætter:

»Alle beboere på plejehjem i Høje-Taastrup Kommune kan fortsat få saftevand, hvis de ønsker og efterspørger det. Samtidig har ledelsen i Sundheds- og Omsorgscentret besluttet, at der som standard til måltiderne serveres vand med smag (citrusfrugt, mynte o.lign) i stedet for saftevand. Til morgenmåltiderne serveres fortsat juice, mælk, kaffe og the.«

Herefter er der også vedhæftet Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger, som forklarer, at 'saft kan give falsk mæthedsfornemmelse og dermed påvirke ældres appetit negativt'.

Sjællandske Nyheder skriver dog, at en gruppe pårørende fra Baldersbo plejehjem ikke har meget til overs for mailen.

»De synes også, at det forekommer meningsløst at gå stærkt op i sundheden hos borgere, der er nået til deres livs sidste tid,« skriver de pårørende i et debatindlæg.