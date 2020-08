Buspassagerer skal tvinges til at bære mundbind, hvis chaufførerne skal beskyttes ordentligt.

Det mener fagforeningen 3F, efter fire buschauffører i Aarhus er konstateret smittet med corona, og over 40 er sendt i isolation.

»Helt seriøst, jeg synes, det er slapt,« siger Kim Poder fra 3F Transport om Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bære mundbind i bus og tog.

Han repræsenterer cirka 6.500 buschauffører.

Jeg fik en mail i går fra en københavnerchauffør, der kører 2A. Han har cirka 300 passagerer i bussen i løbet af sin arbejdsdag. Kun to af dem bar mundbind Kim Poder, 3F Transport

Det er dog ikke Sundhedsstyrelsen, der kan indføre et påbud. Det skal ske via ny lovgivning, og det er derfor op til regeringen.

Fra et af regeringens støttepartier, Enhedslisten, er der opbakning til et påbud, og mundbindene, der kan købes for 15 kroner i kiosker, skal desuden være gratis for passagerer.

»Det handler også om den generelt bekymrende stigning i antallet af smittede. Derfor bør det være et påbud, så det står klart for enhver, at det er et krav at benytte mundbind i den offentlige transport,« siger sundhedsordfører Peder Hvelplund til Ritzau.

Et påbud om mundbind skal også gøre rejsen tryggere for passagerer, mener 3F's Kim Poder, der giver et eksempel:

»Jeg fik en mail i går fra en københavnerchauffør, der kører 2A. Han har cirka 300 passagerer i bussen i løbet af sin arbejdsdag. Kun to af dem bar mundbind.«

Samtidig bliver han bombarderet med henvendelser fra chauffører, der også er bekymrede over, at der nu igen er åbnet for indstigning ad bussens fordør og for betaling med kontanter.

»Rigtig mange er usikre på deres helbredssituation som følge af det her. Når vi ser, at smittetrykket stiger, synes vi, at vi skal se på, om man skal lukke fordørene igen, så passagerer kommer ind ad midter- og bagdøre,« siger Kim Poder.

B.T. har bedt Sundheds- og Ældreministeriet om en kommentar. Ministeriet henviser til den socialdemokratiske sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, men han oplyser, at han er på ferie.