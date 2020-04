En aflyst ferie til Tyrkiet er endt i stor irritation for danske Torben Wetche.

Sammen med sin hustru bestilte han for lidt over et halvt år siden en ferie til Bodrum til en værdi af 11.030 kroner. En bestilling, der foregik gennem rejsebureauet Spies.

Ferien blev dog ikke til noget, da coronavirus satte en stopper for den. Spies skrev den 10. marts, at flyet var aflyst, hvorfor Torben Wetche fik tilbudt at få ændret rejsen. Det kunne Torben Wetche og hans hustru ikke overskue på daværende tidspunkt, og de valgte i stedet at bede om pengene retur.

»Vi fik en mail den 16. marts om, at pengene kom tilbage, og at de ville være der i løbet af 10 dage. Pengene kunne også blive forsinket, stod der. Det tænkte jeg, var meget almindeligt, så det havde jeg ikke noget imod,« forklarer Torben Wetche.

Torben og sin hustu, Lone. Foto: privat. Vis mere Torben og sin hustu, Lone. Foto: privat.

Men herefter begynder tilfredsheden at dale gevaldigt hos Torben Wetche.

Efter 20 dage var der ikke skyggen af penge at se.

Han rykkede derfor Spies telefonisk og blev lovet, at pengene stod på kontoen inden for en uge.

Den 14. april ventede Torben Wetche stadig, og dér slap tålmodigheden op.

»Det synes jeg ikke, er i orden. Det er bare møgirriterende. Når man får at vide, at man får pengene refunderet, så skal pengene også refunderes. Så må de komme i gang,« siger Torben Wetche og fortsætter:

»Ikke fordi 11.000 er en herregård, og vi skal da nok klare os. Det er bare irriterende og ekstremt ringe, når vi burde have fået pengene.«

Kan du forstå, hvis Spies har ekstra travlt i disse corona-tider?

»Det har jeg stor forståelse for. Men 30 dage er i overkanten. Hvis man skylder penge, synes jeg, man skal få dem ud af verden.«

Det er en rigtig ærgerlig sag for at sige det, som det er Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef hos Spies

Hos Spies lægger sig man fladt ned og kalder situationen en fejl.

»Det er en rigtig ærgerlig sag for at sige det, som det er. Det, der er sket, er, at sagen er faldet ned mellem to stole. Og det beklager jeg rigtig meget,« siger kommunikationschef hos Spies Lisbeth Nedergaard.

Hun forklarer, at man hos Spies har stået i en ekstraordinær situation på grund af coronavirus.

»Siden midten af marts har vi brugt rigtig mange ressourcer på at få fløjet personale og kunder hjem fra udlandet. Her snakker vi 23.000. Alle dem skulle ringes op, der skulle laves aftaler, koordineres og få dem alle hjem. Det har været vores prioritering.«

»Det lyder måske som lange undskyldninger, men vi har nærmest haft undtagelsestilstand pga. corona, og vores processer har ikke fungeret, som de plejer.«

Det ændrer vel ikke på, at der er gået for lang tid?

»Nej, det gør det bestemt ikke. Vi beklager, at det ikke er sket til tiden. Det har ikke været med fuldt overlæg, men det er stadig ikke godt nok, og han skulle have fået besked. Han skulle gerne få pengene på mandag, og det får han også en mail om mandag. Der vil vi også beklage igen, at det ikke er sket til tiden.«

Lisbeth Nedergaard kan ikke sige, hvorvidt andre kunder står i samme problemer. Hun garanterer derimod, at alle kunder kan få sine penge retur fra Spies trods coronakrisen.