Torben Böhm betalte for en femstjernet luksusrejse hos Apollo Rejser. Det var alt andet end det, der mødte ham og hans kone, da de nåede frem til deres feriedestination.

Rejseselskabet havde ikke meldt om nogen begrænsninger i parrets ophold. Meldingen lød på, at 'visse ting' kan være anderledes ved ankomst.

»Vi gik ud fra, at der var tale om afstandskrav og brug af mundbind, men i stedet var det meste lukket ned på hotellet,« siger Torben Böhm.

I anledning af deres 30-års bryllupsdag havde han inviteret sin kone med på det fornemme femstjernede Hotel Proteas på Samos i det græske øhav.

Parret tjekkede ind på det luksuriøse hotel klokken 21.30, men kunne ikke engang få et måltid mad, selv om hotellet har tre restauranter.

»Vi blev tilbudt en plastikindpakket sandwich oppe på værelset. Det var det,« fortæller han.

Det var restriktioner grundet covid-19, der lukkede køkkenet tidligt ned, men parret havde intet fået at vide af Apollo om det inden afrejsen.

Tom restaurant i baggrunden på femstjernede Hotel Proteas. Privatfoto Vis mere Tom restaurant i baggrunden på femstjernede Hotel Proteas. Privatfoto

Faciliteter som spabad, indendørs pool og fitnesscenter var lukket. Der var begrænset service, kun rengøring hver tredje dag, og to ud af tre restauranter åbnede aldrig.

13.000 kroner for to personer i en uge for noget, der nu mere lignede en billig tostjernet tur på ferieøen.

»Det er vi rigtig kede af, når man ikke får den oplevelse, vi har betalt for. Vi kunne have fået det samme for langt under det halve af den pris, vi har givet,« siger Torben Böhm.

Han finder det uforståeligt, at rejseselskabet ikke skriver specifikt, hvilke restriktioner feriegæster møder op til.

Kommunikationschef i Apollo Rejser Glenn Bisgaard melder, at man ikke kan forvente en destination, som man kender den.

»Man skal regne med, at det ikke er et normalt rejsested, du kommer ned til. Det er svært for os konkret at vide, om restauranter og andre faciliteter er lukket på en destination, men nogle områder kan være mere påvirket end andre,« siger han og fortsætter:

»Priserne er stadigvæk bundet af udbud og efterspørgsel, og hvis der er noget på hotellet, man undrer sig over, skal man give udtryk for det og kontakte rejsevejlederne på stedet.«

Han melder generelt om priser, der er billigere end samme tidspunkt næste år, og at det selvfølgelig er bundet på den præmis, at mange destinationer har forskellige grader af restriktioner.

Ophold i det græske øhav kan, grundet covid-19, være ramt af mange lokale restriktioner. Foto: STAFF Vis mere Ophold i det græske øhav kan, grundet covid-19, være ramt af mange lokale restriktioner. Foto: STAFF

Torben Böhm kontaktede Apollos rejsevejledere på Samos kort tid efter ankomsten. De var ikke til megen hjælp.

»Rejsevejlederne kunne ikke gøre noget som helst,« siger han.

Hotellets personale har beklaget de mange restriktioner, og Torben Böhm har ikke en finger at sætte på deres service. Men han er frustreret over, at opholdet stadig bliver reklameret med som normalt.

»Imens vi var dernede, fik vi en reklame på mail om et ophold på selvsamme hotel. Der stod stadig intet om, at alt det, man reklamerer for, er lukket ned.«