»Jeg tror aldrig, jeg kommer over det.«

Ordene kommer langsomt. Lavmælt. Torben Gorm Larsen er knust.

Ingen tvivl om det. Han mistede sin elskede kone gennem 52 år, Laila, da hun i påsken sov ind på Randers Sygehus, 73 år gammel.

Grundet coronapandemien fik Torben ikke mulighed for at sige farvel til sin kone. Han så hende slet ikke de sidste tre uger af hendes liv.

Et liv fuld af udfordringer

Torben og konen Laila har kæmpet med lidt af hvert i løbet af deres liv. Torben har selv kæmpet med lymfekræft i flere omgange, konen fik konstateret lungekræft i 2009 og led af en svær grad af demens. En af deres fire døtre blev for år tilbage opereret i hjernen for en svulst. En operation, der reddede datterens liv, men gjorde hende lam i den ene side.

Alle disse ting har Torben og Laila kæmpet med sammen. Men for Torben er der intet, der har været så hårdt, som at han ikke kunne være der for sin kone i hendes sværeste tid.

»Laila var et fantastisk menneske. Selv om hun var dement de sidste syv-otte år, var hun stadig fantastisk. Ellers havde man nok heller ikke holdt ud i 52 år. Hun kendte ikke til ordet egoisme. Hun tænkte på andre, før hun tænkte på sig selv,« siger Torben Gorm Larsen til B.T., inden han fortsætter:

»Derfor var det også frygteligt ikke at være der for hende i hendes sværeste tid. Det er det hårdeste ikke at vide, om hun følte sig svigtet, og jeg får det aldrig opklaret. Det er det første, jeg tænker på, når jeg slår øjnene op. Jeg tror aldrig, jeg kommer over det.«

Torben og Laila til deres guldbryllup. Foto: Privat

Selv om Torben ikke havde mulighed for at besøge sin hustru på sygehuset, bad han om at få besked, når hustruens tid var ved at være forbi, så han kunne tage afsked med hende og holde hende i hånden.

Men sådan blev det ikke.

Da Torben fik besked om, at han måtte komme og besøge sin hustru, var det allerede for sent.

Laila havde trukket vejret for sidste gang.

»Jeg var lamslået, da jeg fik beskeden, og det var mine fire døtre også. Kæden hoppede fuldstændig af, da de sagde, jeg måtte se hende, men at hun var død.«



Overlægen fortalte Torben, at der var sket flere fejl, der gjorde, at det blev, som det blev. Men et langt liv har lært Torben, at det ikke nytter noget at bære nag, selv om det kan være svært.

Måtte ekskludere folk til begravelsen

Det var dog ikke kun Lailas sidste dage, der blev ødelagt af corona.

Torben fortæller, at de danske myndigheders retningslinjer i henhold til coronavirus gjorde, at der kun måtte komme 20 mennesker til Lailas begravelse. Og det betød, at han måtte fortælle flere familiemedlemmer, at de ikke kunne komme og tage afsked med Laila.

De 19, der var med, blev efterfølgende inviteret hjem i huset i Ulstrup i Midtjylland, hvor der var smørrebrød, hjemmebagt lagkage og boller. Serveret på mågestellet. »Det ville Laila have gjort,« siger Torben.

Ensomhedens indtog

Der er altid kommet mange mennesker i Torben og Lailas hus i Ulstrup, men nu er der kun Torben.

»Jeg føler mig ensom. Det er et problem i den her tid, hvor alt er lukket, man kan ikke komme til noget, det havde nok hjulpet mig lidt, hvis jeg kunne.«

Torben fortæller yderligere, at han forsøger at leve i huset fuldstændig efter Lailas ånd. Han holder deres have, som også fungerer som en form for terapi for ham, da han ikke kan samle sig om at læse en bog eller andet. Han holder huset rent og stryger sengetøjet, efter det er blevet vasket, for Laila kunne ikke sove i krøllet sengetøj.

»Det, jeg kommer til at savne mest ved ikke at have Laila i mit liv, er, at jeg ikke længere har en, jeg kan betro mig til og fortælle, hvad jeg har oplevet i løbet af min dag. Vi rejste meget sammen, og det er også slut nu. Jeg kommer ikke til at rejse alene, for jeg har ingen at dele oplevelsen med,« slutter Torben Gorm Larsen.

Torben håber, at hans historie kan være med til, at andre ikke bliver udsat for det samme, som han selv er blevet udsat for.