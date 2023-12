På cykelturen hjem fra arbejde i onsdags skete der noget, Torben Sørensen fra Nordsjælland næppe nogensinde vil glemme.

Det sneede og var tusmørkt, da han cyklede gennem en tunnel ved en vej lidt uden for Helsinge. Pludselig opdagede han noget usædvanligt.

»Jeg stopper helt og vil sætte foden ned. Så kommer chokket. Jeg kører på is. Under mig er der minimum 1 meter vand. Idet jeg vil sætte foden ned, braser isen sammen og jeg ryger – sammen med cyklen – under vand, helt under vand,« skriver han i et indlæg på sn.dk.

Han beskriver videre, hvordan han kom fri fra cyklen og op til overfladen af vandet.

Det lykkedes ham at få cyklen op på land, og selv om han var drivvåd, og det var fire graders frost, måtte han cykle de fire kilometer hjem.

Han undrer sig meget over, at der ikke var sat advarselsskilt op eller tunnellen var spærret af.

»Tænker, at Gribskov Kommune har haft lidt tid til at spærre tunnelen af, alternativt tømme den for vand. Havde det nu været et barn eller en ældre person, kunne det være gået grueligt galt,« skriver han til sidst i sit indlæg.

Centerchef for Teknik og Borgerservice i Gribskov Kommune, Dorethe Ungstrup, er blevet forholdt Torben Sørensens grumme oplevelse.

Hun oplyser, at tunnellen var blevet oversvømmet i oktober, og kommunen havde sørget for at få vandet væk fra den del, kommunen ejer.

Men i forbindelse med ekstremt regnvejr forrige torsdag, var tunnellen igen blevet oversvømmet, og kommunen, og den private ejer er ved at sørge for at få repareret det rør, der skulle få vandet til at sive væk fra tunnellen.