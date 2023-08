Bandidos-toprockeren Michael Rosenvold har solgt sin strandvejsvilla i Helsingør.

Her har han ellers boet i mere end 20 år.

Det skriver Helsingør Dagblad.

En talsmand for rockergruppen bekræfter over for mediet, at salget er foregået.

Michael 'kok' Rosenvold. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Michael 'kok' Rosenvold. Foto: Thomas Lekfeldt

Salgsprisen er endt på 6,5 millioner kroner – det er knap dobbelt så meget, som da Michael Rosenvold købte boligen i 2002 – og ifølge offentligt tilgængelige oplysninger blev handlen afviklet sidst i juni.

Køberen er advokaten Ole Bjørn Christensen fra Kolding, der dog ifølge Helsingør Dagblad ikke agter at flytte til den anden ende af landet.

I stedet skal strandvejsvillaen med udsigt over Øresund igen sælges videre, oplyses der.

Og det er meningen, at det skal være til en pris af ti millioner kroner.

»Det er planen, men indtil videre mangler vi stadig at få en underskriftpå slutsedlen,« lyder det fra Ole Bjørn Christensen.

Michael 'kok' Rosenvold er Europapræsident for Bandidos, der stadig har et klubhus i Helsingør.