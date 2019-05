Det begyndte med en pølsevogn, der blev chikaneret væk fra Brønshøj Torv af en større gruppering af lokale drenge.

Og efter utallige afsløringer konfronterer B.T. blandt andre udlændingeminister og B.T.-blogger Inger Støjberg med virkeligheden.

»Det nytter ikke noget, at sådan en flok hvalpe terroriserer området. Politiet og myndighederne skal sætte hårdt mod hårdt, så borgerne i Brønshøj kan få en helt almindelig hverdag igen,« siger hun.

Torsdag tager B.T. Inger Støjberg med ud til Brønshøj Torv og spørger hende – hvad vil du gøre ved det?

Fra klokken 14 til 15.30 får torvets pølsevogn sin genopstandelse – i hvert fald for en stund.

B.T. åbner en pølsevogn og inviterer til gratis pølser og offentlig valgdebat på Brønshøj Torv for alle borgere med udlændingeminister Inger Støjberg (V), Morten Messerschmidt (DF), Mattias Tesfaye (S) og Karsten Hønge (SF).

Indehaveren af den daværende lokale pølsevogn på Brønshøj Torv så sig forrige måned nødsaget til ikke kun at lukke sin biks, men også til selv at flytte langt væk fra Brønshøj efter 30 år som bosat i bydelen.

»De har kastet kanonslag ind under pølsevognen, de har kastet med sten efter mine kunder, og de har truet med røveri ved at spørge ind til, hvor mange penge der var i kassebeholdningen, og så ville de have mig til at erstatte svinekødet med halalkød,« fortalte den tidligere pølsevognsejer til B.T.

Vi har alle sammen brug for tryghed i vores lokalsamfund. Derfor er jeg blevet så rasende, når jeg har læst artiklerne i B.T. Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsordfører

Derfor tog B.T. til Brønshøj ad flere omgange for at undersøge nærmere, hvad der egentlig foregik i den københavnske bydel.

Og her er det kommet frem, at en større gruppering af drenge og unge mænd på omkring 25 stykker mere eller mindre har overtaget magten i bydelen.

Torsdag deler dem, der har ansvaret for Danmark og dermed også udlændingepolitiken, selv gratis pølser ud og debatterer med de frustrerede borgere i Brønshøj sammen med B.T.

B.T.s bloggere ser frem til debatten og håber at møde mange borgere til en pølse og en snak.

Udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) er harm over udviklingen.

»Vi har alle sammen brug for tryghed i vores lokalsamfund. Derfor er jeg blevet så rasende, når jeg har læst artiklerne i B.T.,« siger Mattias Tesfaye.

Også B.T.-bloggeren Morten Messerschmidt (DF) ser frem til at møde borgerne i Brønshøj.

»For mig at se er det udtryk for dagligdagens terrorisme, når indvandrerdrenge på den måde kan true en integreret del af det danske bymiljø væk fra sin vante plads.«