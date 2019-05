Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), står midt på Brønshøj Torv og ser sig omkring med en trist mine.

Meget er ændret, siden hun selv boede her i sin tid.

Sammen med B.T. bevæger Pia Kjærsgaard sig ned ad Frederikssundsvej, forbi biblioteket og dagligvarebutikkerne, der har indskrænket åbningstider og hyret private vagter på grund af massiv chikane fra en større gruppe indvandrerdrenge.

Vi er på vej ned til Bellahøjhusene, hvor flere beboere har fortalt til B.T., at de lever i en hverdag af frygt. Og selvom politiets tilstedeværelse i bydelen er vokset, er utrygheden blandt beboerne det samme.

Ifølge Pia Kjærsgaard skal politiet have mange flere beføjelser, end de har i dag. For på trods af, at de er til stede i bybilledet, er der meget, der peger på, de har svært ved at få ram på drengene fra grupperingen, der chikanerer og skaber utryghed.

»Politiet skal have ret til at tage fat i dem og give dem en rusketur, ind i et salatfad og med på stationen. Og så kan de sidde der og dampe af, indtil de kan opføre sig ordentligt,« siger Pia Kjærsgaard.

En af de tryghedsskabende nærbetjente, der ofte holder til på torvet, har fortalt til B.T., at vedkommende føler sig som en lus mellem to negle.

På den ene side vil politiet gerne hjælpe de borgere, der fortæller dem, at de er utrygge, men på den anden side er det tit svært at finde hjemmel i loven til rent faktisk at få dømt drengene.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), på besøg i Brønshøj.

Pia Kjærsgaard fortæller, at de i Dansk Folkeparti har sørget for, at politiet netop har fået flere beføjelser.

»Men det er langtfra nok. Der skal meget mere politi på gaderne. Men man skal også fra Folketingets side give opbakning til politiet, og der må man jo sige, der desværre er nogle partier, der er meget frygtsomme i forhold til det,« siger hun.

Når grupperingen skaber utryghed i byen ved at kaste kanonslag ind under en pølsevogn, stjæle i butikker, smadre ruder i et pizzeria og omringe folk i deres cykelkælder, bliver det ofte slået hen som drengestreger.

Men det er langtfra det, der er tale om her, mener formanden for Folketinget.

Om de så skal sidde på en politistation i et aflåst rum i nogle døgn, det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder skal de ikke bare have en løftet pegefinger Pia Kjærsgaard (DF), folketingets formand

»Det er ikke drengestreger. Det er bølleoptøjer. De går og laver utryghed i gaderne, så folk ikke føler, de frit kan bevæge sig, og så er det ikke længere bare drengestreger,« siger hun og uddyber, hvad hun mener, der skal til for at komme det til livs:

»Der er desværre for stor slaphed i forhold til at tage affære, hvor jeg mener, man skal tage fat i de knægte. Om de så skal sidde på en politistation i et aflåst rum i nogle døgn, det ved jeg ikke, men under alle omstændigheder skal de ikke bare have en løftet pegefinger.«

Udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet Mattias Tesfaye (S) har også fulgt med i B.T.s dækning af situationen i Brønshøj, og det er læsning, der gør ham vred.

Vred over, at trygheden i et lokalsamfund er under angreb. Et angreb, han mener, der skal slås hårdt tilbage på.

Mattias Tesfaye (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har et af verdens bedste velfærdssamfund, der ligger for deres fødder. Vi rækker hånden ud til dem, og hvis de giver os en lussing tilbage, så har velfærdsstaten også en anden side – en rimelig kontant knytnæve, der er i stand til at opspore, hvem der begår kriminalitet, og bure dem inde,« siger Mattias Tesfaye til B.T.

Han fortæller, at hvis de vælger at træde ind i banderne, er det deres eget valg og også deres ansvar, at de bliver mødt med en kontant afregning

»De må selv træffe det valg. Det nytter ikke at gøre sig til offer og slå ud med armene og provokere i sit lokalsamfund. De får valgmuligheden, men vi kan ikke træffe valget for dem,« siger han.

Mattias Tesfaye fortæller, at det godt kan være, de har haft en hård opvækst eller føler sig ekskluderet af samfundet.

Jeg er selv vokset op med en anden hudfarve, og jeg ved godt, hvad det vil sige at blive afvist på et diskotek eller skulle søge flere lærepladser end andre. Men det nytter ikke, at man sætter sig over i hjørnet og tuder Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsordfører

Men det ændrer ikke på, at det er deres eget valg, om de gør sig til offer eller ej.

»Jeg er selv vokset op med en anden hudfarve, og jeg ved godt, hvad det vil sige at blive afvist på et diskotek eller skulle søge flere lærepladser end andre,« siger han og fortsætter:

»Men det nytter ikke, at man sætter sig over i hjørnet og tuder. Så må man bare søge den ekstra læreplads. Der er mange, der gør sig til offer, og man kan ikke bare tilgå dem med en rundkredspædagogik.«

Derfor fremlagde de i Socialdemokratiet også for godt et år siden en række forslag, der skal styrke trygheden i lokalsamfund. Blandt andet hvordan man skal beskytte vidner bedre i retssager, at det skal være strafbart at rekruttere folk under 18 til bandemiljøet, og man skal kunne ransage bandemedlemmers økonomi.

Mattias Tesfaye fortæller, at ikke de giver op, før der er tryghed i danske lokalsamfund. Der er ikke en mellemvej, hvor man kan få lov til at være halvkriminel, siger han.

»Det skal ikke være den enkelte pølsemand, der skal stå med den opgave. Vi vil fra Socialdemokratiets side sætte alle statens muskler ind på at få forklaret, at de her drenge vælger selv. Og hvis de slår hånden af fællesskabet, bliver de mødt af alt, vi har.«