Hvis du skulle have 12 millioner euro liggende på kistebunden, som du ikke lige ved, hvad du skal bruge til, at kan du nu købe den afdøde topnazist Hermann Görings sommerhus, som han fik opført på ferieøen Sild.

Det storslåede sommerhus er nemlig nu blevet sat til salg for første gang i en årrække.

Det skriver JydskeVestkysten.

Hermann Göring var i 1930'erne Adolf Hitlers næstkommanderende og dermed nazirigets nummer to.

Han var kendt for at være en af de mest brutale af Hitlers håndlangere, men alligevel var han også en af de mest populære, da han - modsat Hitler - blev set som værende folkelig og mere jovial og af den grund blev regnet som en mand af folket.

Samtidig stjal han gerne fra alle de besatte lande, og hans formue voksede derfor betragteligt.

Det var også ham, der grundlagde Gestapo og de første koncentrationslejre, og langt de fleste love mod jøderne bærer hans underskrift.

Sammen med sin hustru, Emmy, var han ofte gæst på ferieøen Sild ved den dansk-tyske grænse, og i 1935 begyndte byggeriet af parrets storladne sommerhus på 140 kvadratmeter.

Efter Anden Verdenskrig blev Hermann Göring dømt til at blive hængt for sine forbrydelser, men han valgte at begå selvmord umiddelbart inden i 1946.

Hans hustru fik lov til at beholde sommerhuset, der ligger lige ved stranden, men i 1958 solgte hun boligen videre til parret Johanna og Reinhard Birkenstock.

Det er nu det ægtepars barnebarn, der har sat sommerhuset til salg. Dog med et krav om, at det ikke må ende i hænderne på folk 'med tvivlsomme, politiske hensigter', skriver JydskeVestkysten.

Hvis du synes, at prisen på 12 millioner euro lyder af meget, så skyldes det blandt andet, at ejendomspriserne på Sild er blandt de højeste i Tyskland.