En ledende medarbejder har valgt at forlade Nemlig.com.

»Jeg har valgt at opsige min stilling hos Nemlig.com, da den valgte strategi ikke stemmer overens med min,« lyder det fra Marie-Louise Munter.

Det er på Twitter, at hun fortæller om sin beslutning.

Marie-Louise Munter har kun været ansat hos det digitale supermarked siden 4. januar, hvor hun begyndte i en nyoprettet stilling som chef for kommunikation og bæredygtighed – især sidstnævnte blev der lagt vægt på i forbindelse med ansættelsen, hvor en erklæring mål om at blive 'Danmarks mest bæredygtige supermarked' blev formuleret.

Jeg har valgt at opsige min stilling hos @nemligcom, da den valgte strategi ikke stemmer overens med min. Det betyder, at jeg har sidste arbejdsdag 30. juni. Hvad mit næste match er, ved jeg endnu ikke, men jeg har et mål om at skynde mig langsomt, mens jeg mærker efter ... — Marie-Louise Munter (@missmunter) May 31, 2021

»I takt med at vi som virksomhed vokser og bliver mere synlig i samfundet, skal vi også tage et større ansvar for vores klimaaftryk, og vi opdaterer derfor løbende vores initiativer indenfor bæredygtighedsområdet,« lød det dengang fra kommerciel direktør Mikkel Pilemand til Klimamonitor.

I de seneste måneder har Nemlig.com dog på et andet område været ramt af den ene dårlige sag efter den anden, hvor Politiken har afdækket forholdene for både chauffører og medarbejdere på virksomhedens lager.

Senest har der eksempelvis været skrevet om, hvordan chauffører har tisset i poser og flasker, fordi der ikke har været tid til toiletbesøg.

Marie-Louise Munter understreger dog på Twitter, at hun fortsat er »glad kunde«.

»Og det kan alle andre også trygt være,« lyder tilføjelsen.

Hun oplyser selv, at hun har sidste arbejdsdag 30. juni. Hun ved endnu ikke, hvad hun så skal lave.

Marie-Louise Munter har tidligere arbejdet for blandt andet BBC, Kvickly og Profil Optik.