De arbejder 70 timer om ugen - og når de ikke arbejder, bliver det tætsiddende jakkesæt skiftet ud med lycra og løbesko. Nutidens topledere mangler karakter og kant, mener kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen.

»Det er, ligesom når man ser trafikken ind til en ICA i Småland. Så kommer der en Volvo, og en Volvo og én til Volvo,« siger han.

Og det er et problem, slår han fast.

»De mange talentfulde unge, der en dag skal være ledere, men har skæve interesser. Hvem skal de se op til? Hvorfor er der ikke nogen, der stiller sig op og siger, at de læser mange bøger og er glade for det? Eller at de hver søndag lukker døren og ser Premier League eller går op i storvildtjagt?«

De løber, når vi sover

Anders Heide Mortensen er tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet og arbejder i dag som kommunikationsrågiver og kommentator på Finans, hvor han netop har givet en opsang til nutidens steretotype, maratonløbende topledere:

'De løber. På villavejene i Charlottenlund, i New York, når andre stadig sover, med og uden vanter og i særligt lange stræk op til et maraton. Læs selv portrætomtalerne, når en dansk topleder fylder rundt. De løber. Når karrieren er beskrevet, og der spørges ind til, hvad den sparsomme fritid så bruges til - så løber de,' skriver han i sin kommentar på finans.dk.

'Topledere arbejder åbenlyst meget, og når de ikke arbejder, løber de,' siger Anders Heide Mortensen.

Statsministeren og kronprinsen

Han savner den topleder, der tør skille sig ud.

Da Kronprinsen i maj fyldte 50 år, arrangerede han flere løb i Danmarks største byer. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

»Løberi har fået en ikonisk status. Statsministeren gør det, og kronprins Frederik gjorde det, da han fyldte 50 år,« siger han til B.T.

Personligt synes Anders Heide Mortensen, at 'løb er kedsommeligt ud over enhver rimelighed'.

»Men hvem skal du formulere det til, når alle - selv statsministeren og kongehuset - synes, det er det hyggeligste? Så er der Copenhagen Marathon, halvmarathon, og hvis du ikke har prøvet Berlin Marathon, så skal du prøve New York Marathon, for det er endnu vildere,« siger han.

Løbevanviddet forplanter sig ifølge Anders Heide Mortensen hele vejen ned i virksomheden og dermed hele samfundet, når chefen - vores rollemodel - har mere travlt med at arrangere sportsbegivenheder for sine ansatte, end at de skal tale med deres egne børn.

Da der var folketingsvalg i 2015, var Lars Løkke Rasmussen ude at løbe i København med andre partifæller. Statsministeren inviterer også ofte forskellige indflydelsesrige danskere til et løb ved Marienborg Slot, som han deler på sin Instagram. (Foto: Bax Lindhardt/Scanpix 2015)

Og over kantinekaffen bliver der talt mere om, hvor mange sportskader man har erhvervet sig, end søndagens fisketur med sønnike.

Junior sælger stoffer

Anders Heide Mortensen maler i sin kommentar på Finans.dk et skønmaleri af 'mor og far, der plejer deres store interesse for løb, mens junior har en lille butik kørende på teenageværelset, hvor der kan købes poppers, en streg til næsen og ifølge rygterne også lejlighedsvist metamfetamin'.

»Jeg bor i det nordsjællandske vel-aflejrede habitat, og der bliver gået til den med det ene og det andet. Jeg har erfaret, der bliver brugt rusmidler af forskellige slags. Hvis man har nogle forældre, der løber og dyrker masser af sport, hvem skal man så tale med?« siger han og uddyber:

»Når man har oplevelser og bliver fristet til at gøre noget dumt, hvem pokker skal man så tale med, når ens forældre er iført løbesko og habit?«

