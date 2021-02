Ét afgørende punkt i de tophemmelige dokumenter peger direkte på Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

»Det er bevis på, at han havde kendskab til det,« siger den tidligere CIA-chef i Mellemøsten Dan Hoffman.

De amerikanske efterretningstjenester ventes inden længe at offentliggøre en ny rapport om det bestialske mord på journalisten Jamal Khashoggi, der i 2018 blev kvalt og parteret på det saudiarabiske konsulat i Istanbul. Det skriver CNN, der har set dokumenterne.

Over for nyhedsbureauet Reuters siger fire amerikanske embedsmænd med kendskab til rapporten desuden, at rapporten beviser, at kronprinsen beordrede drabet.

Jamal Khashoggi er ikke set, siden han 2. oktober 2018 gik ind på det saudi-arabiske konsulat i Istanbul. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH Vis mere Jamal Khashoggi er ikke set, siden han 2. oktober 2018 gik ind på det saudi-arabiske konsulat i Istanbul. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH

Mohammed bin Salman har dog igennem de seneste år løbende afvist alle anklager om at være involveret, men nu er der for første gang altså tilsyneladende beviser på hans skyld i den nye rapport.

Det drejer sig om de to privatfly fra Sky Prime Aviation, som blev benyttet af de 15 lejemordere bag det brutale drab i den tyrkiske storby: HZ-SK1 og HZ-SK2.

For ét afgørende dokument – underskrevet af en saudiarabisk minister på vegne af Mohammed bin Salman – beviser angiveligt, at flyselskabet et år inden mordet blev overtaget af kongefamiliens nationale investeringsfond.

»Han (Mohammed bin Salman, red.) ville have monitoreret selskabet og ville være vidende om, hvad flyene blev brugt til,« som den tidligere CIA-chef Dan Hoffman konkluderer over for CNN.

Kronprins Mohammed bin Salman regnes de facto som den reelle leder af Saudi-Arabien. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Kronprins Mohammed bin Salman regnes de facto som den reelle leder af Saudi-Arabien. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

En FN-rapport har tidligere vist, at de 15 medlemmer af henrettelsesgruppen ankom til Istanbul i de to fly fra Sky Prime Aviation, og at de efterfølgende igen forlod landet med kurs mod Saudi-Arabien ombord på de to samme privatfly i timerne efter ugerningen 2. oktober 2018.

Den tyrkiske efterretningstjeneste kunne dengang hurtigt konkludere, at Jamal Khashoggi var blevet dræbt og skåret i stykker på konsulatet, efter at han var ankommet i den tro, at han skulle hente nogle papirer i forbindelse med sit forestående bryllup.

Hurtigt herefter blev mistanken rettet mod Mohammed bin Salman, fordi Jamal Khashoggi havde skrevet mange kritiske artikler om det saudiarabiske styre. Kronprinsen med tilnavnet MSB har udover at have benægtet at stå bag drabet dog taget 'fuldt ansvar' for det. Det har været en mission, der gik helt galt, har det eksempelvis lydt.

Siden er en række unavngivne personer dømt dødsdomme for deres indblanding i sagen, hvoraf flere dog efterfølgende har fået omstødt deres domme. Under stor international kritik.

Jamal Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, har lagt sag an mod kronprins Mohammed bin Salman. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Jamal Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, har lagt sag an mod kronprins Mohammed bin Salman. Foto: NICHOLAS KAMM

Ifølge CNN har det ikke været muligt at få officielle kommentarer fra Saudi-Arabien til de nye oplysninger, hvor der altså for første gang er beviser på den direkte tråd mellem Mohammed bin Salman og Sky Prime Aviation. Og altså også på hans kendskab til mordet.

Fra advokaten for Jamal Khashoggis forlovede, Hatice Cengiz, lyder det dog, at de nye beviser er »ekstremt vigtige«:

»For mig er det ikke bare et direkte bevis på, at han beordrede drabet på Jamal, men også et direkte bevis på, at han prøvede at dække over det ved at bruge et flyselskab, som han havde fuld kontrol over,« siger Faisal Gill.

Det Hvide Hus har bekræftet, at USAs præsident, Joe Biden, har set den nye rapport. Torsdag talte han med Saudi-Arabiens kong Salman via telefon, men det fremgår ikke, om de talte om de nye oplysninger i forhold til Jamal Khashoggis drab.

Det lyder dog, at Joe Biden under samtalen understregede, hvor vigtige »universelle menneskerettigheder og retssikkerhed er for USA«.

Jamal Khashoggis lig – eller ligdele – er aldrig blevet fundet.