To førende forskere i landet kritiserer de danske sundhedsmyndigheder for blandt andet at tilbageholde data.

To af landets førende forskere, som har en central rolle under coronakrisen, kritiserer de danske sundhedsmyndigheder for at mørklægge data af afgørende betydning.

Det skriver Berlingske.

Udmeldingen kommer fra professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren og ledende overlæge på Skejby Hospital og professor på Aarhus Universitet Lars Østergaard.

De to forskere mener, at myndighedernes lukkethed er skadelig og hæmmende for deres mulighed for at håndtere coronaudbruddet i det danske samfund, skriver Berlingske.

De nævner et eksempel, der handler om beregningen af smittetrykket - altså hvor mange en smittet person smitter.

Forrige uge offentliggjorde Statens Serum Institut, at smittetrykket var steget fra 0,6 til 0,9, skriver Berlingske.

Jens Lundgren og Lars Østergaard siger, at det for dem er "fuldstændig uklart, hvordan man er kommet frem til et smittetryk på 0,9".

De påpeger, at de selv har efterprøvet tallene, og at "tallene simpelthen ikke stemmer."

De kan dog ikke få oplyst fra sundhedsmyndighederne, hvordan beregningen er lavet, lyder det.

/ritzau/