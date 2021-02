En embedsmand på allerhøjeste niveau er ifølge eksperter gået fuldstændig under radaren i sagen om bestikkelse og lovbrud i Rigspolitiet.

Navnet er Nikolaj Veje, direktør i Fødevarestyrelsen og mangeårig økonomidirektør i Rigspolitiet.

Han skiftede i 2016 job, og kort efter rullede skandalen. Med sig tog han en bonus på 220.000 kroner.

»Han har helt klart et medansvar,« siger Bent Greve, forvaltningsekspert og professor ved Roskilde Universitet.

Nikolaj Veje kørte i fem år tæt parløb med den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen.

Hun er sigtet for bestikkelse efter at have modtaget 790.250 kroner af sin veninde og konsulent Mariann Færø. Ifølge mistanken som tak for de millionopgaver, Mariann Færø fik i Rigspolitiet.

Bettina Jensen blev også gjort ansvarlig for Rigspolitiets mangeårige brud på udbudsloven efter fyringen af hende i februar 2017.

En praksis, som ifølge en rapport fra revisionsfirmaet PwC betød, at konsulentkøb i Rigspolitiet for 2,5 mia. kroner fra 2013 til 2016 ikke var lovlige.

Få overblik over sagen Siden 2016 har B.T. afdækket, hvordan Bettina Jensen som magtfuld chef for Koncernservice i Rigspolitiet hyrede tre konsulenter for 43,3 millioner kroner på blot tre år fra 2011 til 2013. De tre konsulenter er Mariann Færø (10,5 millioner kroner), Christine Thorsen (9,6 millioner kroner) og Christian Behrens fra firmaet Konsulentgruppen Strandgade (23 millioner kroner). Opgaverne kom ikke i udbud, og store udbetalinger på få måneder førte til mistanke om overbetaling og vennetjenester. Bettina Jensen blev i februar 2017 fyret og politianmeldt som konsekvens af mistanken om vennetjenester og brud på udbudsloven. Kort efter – i marts 2017 – viste en rapport, at Rigspolitiet i flere år havde set stort på udbudsloven, når konsulenter skulle hyres. Senere viste yderligere en rapport fra revisionsselskabet PwC, at Rigspolitiet havde problemer med udbudspligten ved indkøb for 2,5 milliarder kroner i perioden fra 2013 til 2016. Senest har B.T. afdækket, at Bettina Jensen modtog 790.250 kroner af Mariann Færø på sin private bankkonto. Ifølge Rigspolitiets mistanke som returkommission for de opgaver for 10,5 millioner kroner, som Mariann Færø fra 2011 til 2013 fik af Rigspolitiet og Bettina Jensen. Udover pengeoverførsler har Bettina Jensen og Mariann Færø udvekslet pelse og skønhedsoperationer under mistænkelige omstændigheder.

Advarselslamperne havde ellers blinket. En stikprøvekontrol udført af Rigsrevisionen i 2014 hos Rigspolitiet viste noget af en rodebutik, når der skulle hyres konsulenter.

Nikolaj Veje var manden, der skulle få styr på det.

Derfor bærer Bettina Jensen ikke ansvaret alene, selvom hun på papiret var chef for indkøbsafdelingen og derfor blev gjort til prygelknabe.

»Økonomidirektøren må have været inddraget i et omfang, som gør, at han burde være vidende om, at Rigspolitiet ikke overholdt udbudsreglerne. Det skulle han have rettet op på,« siger Bent Greve.

Nikolaj Veje er en komet i den statslige administration. Han blev i 2009 hentet til Rigspolitiet efter en karriere i blandt andet Finansministeriet. Han skulle stå i spidsen for en økonomisk hestekur og finde besparelser for mere end 200 mio. kroner. Det skulle blandt andet ske ved en effektivisering af Rigspolitiets drift af bygninger og vognpark.

I 2011 blev Bettina Jensen håndplukket fra DR til opgaven. Kort tid efter hyrede hun i strid med udbudsloven flere konsulenter, som hun kendte fra sin tid som chef i DR.

En af dem var veninden Mariann Færø, som også er sigtet for bestikkelse. De to andre var Christine Thorsen og Christian Behrens fra Konsulentgruppen Strandgade.

Tre år senere havde de tre konsulenter kostet Rigspolitiet 43 millioner kroner.

Da sagen begyndte at rulle i B.T. i juni 2016, nægtede Nikolaj Veje alle anklager om vennetjenester og overbetaling. Det på trods af, at han var vidende om, at Mariann Færø havde fået udbetalt 10,5 mio. kroner på blot tre år – heraf 4,6 millioner kroner for blot et halvt års arbejde.

»Der er leveret ydelser for pengene, og der er løbende fulgt op på leverancer og tidsforbrug,« lød det blandt andet i et svar til B.T. i juni 2016.

Det viste sig at være usandt.

B.T. kunne senere fortælle, at Rigspolitiet ikke anede, hvad konsulent Mariann Færø havde lavet for et honorar på tre millioner kroner. Også revisionsfirmaet PwC slog i en kulegravning af Rigspolitiets indkøb fast, at der var huller i dokumentation, i forhold til hvad de tre konsulenter havde lavet for 43 millioner kroner.

Svaret – »at der var leveret ydelser for pengene« – fik B.T. af Nikolaj Veje igen i oktober 2016. Også selvom det i mellemtiden var slået fast af Kammeradvokaten, at udbudsreglerne ikke var overholdt.

Modtog 22 overførsler Efterforskningen af tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen har vist, at hun mellem 2012 og 2015 modtog 22 overførsler på mellem 17.500 og 114.570 kroner – samlet 790.250 kroner – fra sin veninde Mariann Færø. Det skete, stort set samtidig med at der røg 10,5 millioner ind på Færøs konto fra Rigspolitiet. Bettina Jensen har under afhøringerne forklaret, at hun samtidig med sit job som chef i Rigspolitiet udførte konsulentarbejde for Mariann Færø. Bettina Jensen fik 1.000 kroner i timen for arbejdet. Mariann Færø har forklaret noget lignende. Rigspolitiet, der i 2017 anmeldte Bettina Jensen, mener ikke, at konsulentarbejdet blev udført i praksis, fremgår det af dokumenter i sagen. Ifølge Rigspolitiet er der tale om en 'forretningskonstruktion designet til at foretage en tilbagebetaling til Bettina Jensen, så det kunne se ud, som om at der var realiteter i det fakturerede konsulentarbejde'.

Anklager om vennetjenester blev også afvist af Nikolaj Veje:

»Det er ikke noget problem at bruge konsulenter, som man kender, hvis bare reglerne bliver overholdt.«

Det blev de ikke.

»Hans job som økonomidirektør er at sørge for, at reglerne bliver fulgt, og i øvrigt udøve kontrol ved eksempelvis at lave stikprøver. Han er også ansvarlig for, at de folk, han har under sig, følger reglerne,« siger lektor Bente Hagelund, der er forvaltningsekspert og rektor på Folkeuniversitetet.

Nikolaj Veje skiftede i december 2016 til et job i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Med sig fik Nikolaj Veje en bonus for sin indsats i Rigspolitiet: 220.000 kroner for at have nået sine mål i 2015 og 2016.

»Rigspolitiet har sandsynligvis været kontraktligt forpligtet til det. Men det ændrer ikke ved, at det ser ufornuftigt ud med det, der er kommet frem siden,« siger professor Bent Greve.

I et svar til B.T. skriver Nikolaj Veje:

'Jeg har ikke nogen kommentarer til sager, der vedrører min tid som økonomidirektør i Rigspolitiet. Det er nu er over fire år siden, at jeg skiftede job, og det vil ikke være rimeligt, at jeg kommenterer på spørgsmål om ansvarsforhold i Rigspolitiet.'