Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Topdemokrater åbner for reel udsigt til fængsel for Trump

USA's præsident, Donald Trump, står formentlig over for en rigsretssag og måske endda fængselsstraf, hvis det kan bevises, at han gav sin advokat ordre om at betale kvinder for tavshedsaftaler under valgkampen. Det vurderer to topdemokrater ifølge CNN.

Macholedere giver rynkede bryn på rund dag for menneskerettigheder

Det er ekstremt bekymrende, at globale ledere som Trump i USA og Duterte i Filippinerne taler menneskerettighederne ned. Det siger Amnesty på årsdagen for FN's menneskerettighedserklæring.

Rusland er nu verdens næststørste våbenproducent

Rusland har passeret Storbritannien og er nu verdens næststørste producent af våben efter USA. Det viser en undersøgelse fra det svenske fredsforskningsinstitut Sipri.

Huaweis finansdirektør: Løslad mig

Huaweis finansdirektør, Meng Wanchou, argumenterer for, at hun bør løslades mod kaution af hensyn til sit helbred. Hun erklærer sig desuden uskyldig i alle anklager. Det viser canadiske retsdokumenter søndag. Mandag er der nyt retsmøde i sagen.

Jamal Khashoggis sidste ord: Jeg kan ikke trække vejret

'Jeg kan ikke trække vejret,' gisper den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi tre gange, inden der bliver stille. Det skriver CNN, der har fået indsigt i transskriberingen af lydoptagelser fra det saudiske konsulat i Istanbul.

Trumps valg af ny stabschef kan trække ud

Den mand, som den amerikanske præsident, Donald Trump, angiveligt så som favorit til posten som stabschef efter John Kelly, Nick Ayers, vil ikke tage imod jobbet. Det siger kilder til Reuters.

Politiet finder mand og kvinde knivdræbt på Helnæs ved Fyn

Politiet fandt søndag eftermiddag en mand og en kvinde dræbt på en ejendom på halvøen Helnæs sydvest for Fyn. Fundet blev gjort klokken 15.11, og politiet anholdt kort efter en mand i sagen.

Avisernes forsider

Avisen Danmark:

Antallet af ledige industribygninger er det laveste i ti år. Siden finanskrisens begyndelse i 2008 har der ikke været udbudt færre lager- og produktionsbygninger, viser nye tal.

Berlingske:

Russiske påvirkningskampagner vil ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste udgøre en stigende trussel mod Danmark. Men regeringens plan om at gøre det nemmere at retsforfølge påvirkningsagenter vil ikke gøre indtryk på Rusland, mener FE.

B.T.:

Aalborg Kommune har inddraget en stor del af hjælpen til en 15 måneder gammel pige, der er døv og muligvis hjernesyg. Forældrene til det handicappede barn føler sig svigtet af kommunen.

Børsen:

Den første opgave for Danske Banks nye bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, bliver at finde en ny direktør. Men der vil gå lidt tid med at finde den rette person, siger han. Om den fungerende topchef, Jesper Nielsen, kan være en mulighed, vil Dybvad ikke svare på.

E-avisen Finans:

Pensionsopsparing i Danmark ventes at give et afkast på under 1,5 procent om året efter inflation og omkostninger de næste ti år. Det er det laveste i mange år, og derfor kan det blive nødvendigt at spare mere op, siger eksperter.

Ekstra Bladet:

Som følge af skader efter et overfald fik bokseren Johnny Bredahl en værge, som frit kunne disponere over hans formue på næsten tre millioner kroner. Men Bredahl stolede på den forkerte, og nu er kontoen tom.

Information:

FN’s menneskerettighedserklæring i 1948 blev startskuddet til et nyt kapitel i historien, hvor jungleloven blev skiftet ud med universelle rettigheder. Men allerede dengang var rettighederne genstand for strid, forhandlinger og fortolkninger.

Jyllands-Posten:

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, spiller højt spil om sin fremtid, når han i begyndelsen af ugen vil opfordre til ro og dialog. Spørgsmålet er, om han kan stoppe de seneste ugers voldsomme uroligheder.

Kristeligt Dagblad:

På trods af politisk modvilje mod internationale konventioner ønsker et stort flertal af danskerne ikke at bryde med FN’s menneskerettighedskonvention, viser undersøgelse. Men måden, der er spurgt på, har betydning for målingens resultat, mener professor.

Politiken:

193 lande skal i Polen at omsætte den store Paris-klimaaftale til virkelighed. Men en diskussion op til den afgørende uge viser, hvordan selv de mindste detaljer kan skabe splid.