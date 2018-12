Forringet ældrepleje, skattestigning, en lukket skole og meget mere. Ingen går fri af sparekniven i kriseramte Norddjurs Kommune.

Og dog. Tre topchefer forlader nemlig rådhuset med en stor portion penge efter at være blevet fyret som en del af spareplanen.

De tre chefer koster i alt kommunen 2.680.664 kroner i fratrædelsesgodtgørelser, 12 måneders løn og pensionsbidrag.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har foretaget hos Norddjurs Kommune.

Og pengene tages fra en pengekasse, der i forvejen er rystende tom.

Norddjurs Kommune er nemlig i dyb økonomisk krise og skal spare intet mindre end 460 millioner kroner de næste fire år.

Og man roligt sige, at den historiske besparelse går ud over store dele af kommunens 38.000 borgere.

Skatten stiger, ældreplejen forringes, en skole lukkes, der spares på gadebelysning, borgerne skal selv vedligeholde udendørsarealer og meget, meget mere.

Og på mandskabsfronten måtte kommunen altså også svinge kniven.

I oktober blev økonomichefen, chefen for miljø- og kultursekretariatet og chefen for planlægning og natur fyret, og det er altså disse tre, der nu forlader den skandaleramte kommune med lommen fuld af guld.

De tre fyrede chefer har indgået en aftale med kommunen om en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 50.000 kr. til den tidligere økonomichef, 37.000 kr. til den tidligere chef for miljø- og kultursekretariatet og 35.000 kr. til den tidligere chef for planlægning og natur.

Dertil kommer et krav på 12 måneders løn til hver af cheferne og tre måneders løn i pensionsbidrag til de to af cheferne, der har været ansat mere end fem år.

Alt i alt løber det op i 2.680.664 kroner.

I kommunalbestyrelsen forstår man godt, hvis det er et beløb, der får kommunens borgere til at rynke på næsen.

»For den helt almindelige borger kan jeg godt forstå, at det ser helt vanvittigt ud, når man fyrer tre chefer, og det koster 2,6 millioner kroner,« siger Ulf Harbo, der sidder i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten.

Men der er ét problem.

Kommunen kan intet gøre.

»Det er jo meget dyrt at fyre chefer og direktører med de regler, der er. Sådan er det bare. Men jeg synes, at man burde lave det om. Direktører og chefer er blevet en eller anden ny adel inden for det offentlige, og de har nogle privilegier, der slet ikke står mål med almindelige medarbejdere,« siger Ulf Harbo.

Selvom kommunen ingen arbejdskraft får for det store millionbeløb, mener Ulf Harbo ikke, at det var en fejl at fyre cheferne.

»Hvis man skal spare 100 millioner kroner, så skal man fyre nogle mennesker,« konstaterer han.

Norddjurs Kommune skal spare 115 millioner kroner om året.

Hvis ikke risikerer kommunen at blive sat under administration.

Den økonomiske skandale skyldes, ifølge borgmester Jan Petersen, en ond cirkel med stigende forsørgelsesudgifter.

»Vi har markant stigende udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Og det har været ret chokerende for os, at vi har fejlvurderet det. Men kernen er, at de regninger der var ikke kendt, da vi lagde budgetter – de er kendt nu, og de skal betales. Og det må vi så kæmpe os ud af,« sagde Jan Petersen i sommer.