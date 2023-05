Efter beskrivelser om et voldsomt arbejdsmiljø i landets departementer, blander topchef Camilla Gregersen sig nu i sagen.

Hun er forperson i fagforeningen DM (Dansk Magisterforening) og understreger, at hun er stærkt forarget over de seneste beskrivelser, som Zetland har beskrivelser af.

Beskrivelser om medarbejdere, som søger flugt i et 'græderum', kæmper med stress og som forlader bryllupper – eller en anden fest – for at arbejde.

»Der er et alt for presset arbejdsmiljø. Mange oplever nu, at selvom man har fri, står man til rådighed anytime. Men uden at der er lavet aftaler omkring det,« siger Camilla Gregersen til B.T.

Sidste år forlod hele 27 procent fra departementerne i de forskellige ministerier i Danmark, hvilket er det højeste tal i ti år.

Derudover viser tal fra Djøf, at 74 procent af medarbejderne hos departementerne siger, at der på deres arbejdsplads er en forventning om, at man står til rådighed uden for normal arbejdstid.

Ifølge Camilla Gregersen er det rystende meldinger.

»Hvis de har brug for, at medarbejderne står til rådighed uden for deres arbejdstid, så må man aftale en vagtordning, så medarbejderne faktisk også bliver honoreret for deres arbejde, og så det er klart, hvornår nogle skal stå til rådighed uden for arbejdstiden.«

Eksisterer sådan en vagtordning ikke nu?

»Vi har for eksempel sikret vagtordninger i flere styrelser, men i departementerne er der ikke klare regler. Det har altid været sådan, at medarbejderne har udvist fleksibilitet. Men det har udviklet sig til at være grænseløst, og så er vi nødt til at sætte foden ned.«

»For hver dag skal det være klart, hvem der er til rådighed uden for kontortid. Man skal ikke konstant stå til rådighed.«

Tror du så, en vagtordning er tilstrækkeligt?

»Jeg tror generelt, der er for stort pres på. Politikere prøver at få reformer igennem alt for hurtigt. Ud over det mener jeg, at der skal være nogle klare aftaler for, hvornår man er til rådighed som ansat.«

Kan du forestille dig, at der vil være behov for at indføre et forbud mod, at folk ringes op uden for deres arbejdstid?

»Jeg tror ikke, at forbud er den rette vej at gå, for det er vigtigt, at vi holder fast i en fleksibilitet, som kommer både medarbejdere og arbejdsgivere til gode.«

Kunne et forbud imod at blive ringet op uden for arbejdstiden så ikke give en reel tryghed i, at man ved, at man ikke bliver kontaktet uden for sin arbejdstid?

»Jeg tror ikke, man skal have et forbud, men vi skal have klare lokale aftaler om, hvornår man kan blive kontaktet. Der kan jo være en nødsituation, for eksempel, hvor man har behov for at få hjælp, men det skal være helt exceptionelle tilfælde.«

Skal der skrives ned: Hvad er en nødsituation, før man kan blive ringet op?

»Nej, det kan man ikke, men jeg tror, at alle sammen godt ved, hvad der er en nødsituation. Alternativt så må man lave nogle vagtordninger for det, der er hverdagen, hvor der selvfølgelig skal være nogen, som kan hjælpe vores politikere undervejs.«

Nu er sådan en vagtordning ikke oppe at stå endnu, kan jeg forstå. Hvad skal de gøre, hvis de bliver kontaktet i deres fritid i morgen? Skal de lade være mig at tage telefonen? Hvad skal de gøre?

»Jeg tror faktisk, at man nogle gange også skal lade være med at tage telefonen. Men det er et problem, hvis det her bliver individualiseret. Så derfor har vi brug for, at der kommer nogle strukturer og klare aftaler.«

Hvor længe skal de gå og overveje, om de kan blive kaldt ind? Om de skal tage telefonen eller ej?

»De skal slet ikke gå og vente. Og når man bliver presset, så synes jeg, at de skal tage fat i deres tillidsrepræsentant eller fagforening. For man er nødt til at sige, helt ærligt, at det her er et problem, og vi er nødt til at få det løst nu.«

Hvor længe skal de gå og have det sådan? Før der kommer til at ske noget?

»Jeg synes, at der kan ske forbedringer af arbejdsmiljøet på kort sigt. For jeg synes, at de eksempler, der har været fremme, er sådan en øjenåbner for mange, om hvor galt det egentlig står til. Så jeg tror faktisk godt, at der kan ske nogle ændringer på kort tid, og det vil vi i hvert fald arbejde for.«

Camilla Gregersen understreger, at DM kommer til at forfølge deres forslag overenskomstmæssigt.

Departementscheferne har i kølvandet på kritikken også opfordret medarbejdere til oprør – og at man gerne må sige imod. Læs om det her.