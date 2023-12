Sydbank har valgt at skifte ud i sin topledelse.

Det betyder, at bankdirektør Bjarne Larsen med øjeblikkelig virkning er færdig i banken – efter ti år i direktionen og efter i alt 34 års ansættelse.

»Bestyrelsen har besluttet at ændre ved sammensætningen i direktionen. Vi har ønsket at gennemføre et skifte, med en ny person på den vigtige post som kredit og complianceansvarlig,« lyder det torsdag fra bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen i en virksomhedsmeddelelse.

Bjarne Larsen kommer dog langtfra til at gå tomhændet fra Sydbank.

Ifølge Børsen har direktionsmedlemmer et opsigelsesvarsel på 12 måneder, hvis det sker på bankens foranledning.

Samtidig fremgår det af Sydbanks årsrapport, at direktionsmedlemmer får 12 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelsen.

Det vil sige i alt to års løn. Og i Bjarne Larsens tilfælde svarer det til et gyldent håndtryk på 12,4 millioner kroner.

Udmeldingen om hans exit kommer kun få måneder efter, at det kom frem, hvordan administrerende direktør Karen Frøsig har ønsket at gå på pension. Det sker dog først i slutningen af juli næste år.

Den nye bankdirektør – og altså ansvarlig for kredit og compliance – bliver i stedet Stig Westergaard.

Han er hentet internt i Sydbank, hvor han har været i 20 år og senest har haft titel af kreditdirektør.

»Stig Westergaard er et stærkt valg for området og banken. I bestyrelsen kender vi Stig Westergaard som en kompetent og meget behagelig samarbejdspartner,« siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen.

Den nye direktion består nu at direktør Karen Frøsig samt bankdirektørerne Jørn Adam Møller og Stig Westergaard.

Til april tiltræder den nye administrerende direktør, Mark Luscombe, så. I først omgang som bankdirektør – med henblik på, at overtage topposten til sommer, når Karen Frøsig stopper helt.