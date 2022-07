Lyt til artiklen

»Jeg får ingen retfærdighedsfølelse, overhovedet ikke«

Det er reaktionen fra direktøren hos Danmarks største aftager af minkpels, Stampe, efter at den længe ventet minkrapport er blevet offentliggjort.

Direktør Michael Stampe er tredje generation i pelsimperiet Stampe og måtte i 2020 se sit kerneprodukt – dansk mink – blive totalt udslettet på Mette Frederiksens (S) ordre på et pressemøde 4. november 2020.

I rapporten bliver det slået fast, at Mette Frederiksens udtalelser på pressemødet var 'objektivt set groft vildledende'. Rapporten tager dog ikke stilling til, om vildledningen var forsætlig.

»Jeg har på ingen måde fået nogen forløsning ud fra det, jeg har hørt indtil videre,« siger Michael Stampe.

En ting er dog sikkert. Han er stadig berørt af den skæbnevanger beslutning, som Mette Frederiksen den dag i november tog for hele minkbranchen.

»Jeg er dybt berørt – også personligt – over den måde det forgik på,« siger han.

»Man kom med militær og politi og bankede på farmernes dør og tvang dem foran deres familie.,« siger direktøren og holder inde.

»Det er ikke Danmark værdigt,« konkluderer han.

Sikkert er det også, at Michael Stampe, der er tredje generation i familievirksomheden, nu skal finde et nyt kerneprodukt at bygge forretningen op omkring.

»Vi står i et limbo, og jeg kan ikke svare på, hvad vi kommer til at gøre endnu, men det bliver hvert fald ikke mink og slet ikke dansk mink. Det er helt sikkert,« siger direktørerne.

Pelsdirektøren vurderer, at der i virksomhedens butikker i Odense, Aarhus og København vil være pelse af dansk mink på hylderne i 2-3 år endnu.

»På den korte bane er der nok basis for en forretning, men den har en slutdato,« uddyber han.

I Stampe-butikken i Odense gågade har Ellis Petersen solgt dansk mink til turister og danskere i 22 år.

Hun holder ved håbet for minkbranchen.

»Jeg håber og tror, at den danske minkbranche kan fortsætte,« lyder det trofast fra Ellis Petersen.

Michael Stampe påpeger, at man i andre lande stadig har sine pelsbrancher.

»Der er ingen andre steder, hvor man har fundet det nødvendigt at slå så hårdt ned,« siger han og tilføjer.

»Derfor synes jeg også, at en god afslutning kunne være at få en juraekspert til at kigge rapport igennem og vurdere den.«

Lige nøjagtig det, er noget der i disse timer er stor uenighed om på Christiansborg. Alt efter hvordan flertallet ender, så kan Michael Stampes ønske gå i opfyldelse eller ej.

Blandt andet DF og De Konservative kræver en advokatundersøgelse.