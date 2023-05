Seks år nåede topchef Jørgen Nielsen at stå i spidsen som øverste direktør i Zoologisk Have i København.

Men det er nu fortid. Det skriver Berlingske. Hvilket er en nyhed, som er røget under radaren for mange.

I en mail til Berlingske bekræfter Zoo, at deres ansatte blev orienteret i slutningen af marts om, at Jørgen Nielsen ikke længere skulle være deres chef.

I selvsamme mail fremgår det samtidig, at bestyrelsesformand, Jørgen Horwitz, har overtaget posten, indtil der er fundet en ny direktør.

Arkivfoto: Bjarke Ingels og David Zahle fra BIG taler med adm. direktør Jørgen Nielsen (i midten) ved Zoologisk Haves rejsegilde på pandaanlægget i København, tirsdag den 25. september 2018. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Vi har i bestyrelsen haft nogle overvejelser, som vi har drøftet med Jørgen Nielsen. Og vi er enige om, at tiden er kommet til, at vi skal have en ny strategi og ledelse,« siger Jørgen Horwitz, da Berlingske kontakter ham.

Den nyindsatte chef ønsker dog ikke at kommentere yderligere. Dog forklarer man i en pressemeddelelse, at man har været glade for Jørgen Nielsen.

»Den afgåede direktør har været med til at forbedre gæsteoplevelsen i parken, og at man i bestyrelsen har været »utrolig glade for Jørgens drive«, skriver Berlingske på baggrund af pressemeddelelse.

I samme pressemeddelelse fra Københavns Zoo forklarer Jørgen Nielsen, at han har nydt tiden i Københavns Zoo.

»Jeg er rigtig glad og stolt over de resultater, jeg sammen med mine kollegaer har nået herinde,« udtaler han.

Men nærmere kommer man ikke afskedigelsen af Jørgen Nielsen.

Berlingske har heller ikke kunne få en forklaring fra Camilla Borup Cornelius Sørensen, som er presse- og kommunikationschef i parken.