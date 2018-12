Året går på hæld, og 2018 har - ligesom det foregående år - budt på masser af skandaler og møgsager for landets magthavere. Og hvor der er møgsager, er der også bortforklaringer og løgne - lige fra de kridhvide til de, der er sorte som ravnen.

B.T. kårer her årets 10 bedste - eller værste, om man vil - bortforklaringer i 2018. Vi starter fra bunden og slutter med 2018's vildeste bortforklaring.

10. Brød loven for at skåne medarbejderne

Anne-Sofie Degn Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Anne-Sofie Degn Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

B.T. kunne i juni fortælle, at vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Anne- Sofie Degn, sammen med fire andre chefer gav analyseinstituttet Epinion besked på at fjerne tre kritiske afsnit i en rapport om forvaltningens byggesagsbehandling.

Det er strafbart, men blev gjort for at skåne medarbejderne for kritik. Kritik ‘slider nemlig på medarbejderne’, som hver dag møder ‘dedikerede og engagerede på arbejde’, lød forklaringen fra Anne Sofie-Degn.

Eller også skulle ledelsens inkompetence bare skjules.

9. Slut med mexicaner-hatte

Henrik Wegener, rektor ved Københavns Universitet. Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Henrik Wegener, rektor ved Københavns Universitet. Foto: Claus Bjørn Larsen

Rektor for Københavns Universitet, Henrik S. Wegener, forsvarer, at universitetet henstiller til, at der ikke laves udklædningsfester med mexicaner-hatte. De er nemlig krænkende:

»Hvis nu en jurastuderende har en mor, der er mexicaner, og en far, der er dansker, er det ikke sjovt for den, der tænker anderledes og er mere indsigtsfuld om den kultur og de problemer, der kan være på de kanter,« lød forklaringen til Berlingske.

'På de kanter?' - rektoren kunne vel lige så godt have sagt 'i de varme lande'. Se, det er krænkende.

8. Skyd altid budbringeren

Designer og iværksætter Ilse Jacobsen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Designer og iværksætter Ilse Jacobsen Foto: Søren Bidstrup

Da der i Berlingske blev rejst kritik af arbejdsforholdene hos den kendte iværksætter Ilse Jacobsen, og medarbejdere fortalte, at de ikke havde fået udbetalt feriepenge, blev hendes mand og direktør Jesper Bo Jacobsen sendt i byen for at forsvare sin kone mod beskyldningerne.

»Det er blevet twistet, så det passer ind i en negativ artikel,« sagde han til B.T.

Og det med feriepengene skyldtes 'utilstrækkelige systemer og processer'. Skyd altid budbringeren, som man siger. Og hvem kunne mon tænkes at være ansvarlig for de 'utilstrækkelige systemer og processer'? Ejeren og direktøren er et godt bud.

7.Hjælp til presset direktør: Goddag-mand-økseskaft

Ole Andersen Foto: Asger Ladefoged Vis mere Ole Andersen Foto: Asger Ladefoged

Da DR-programmet ‘Tæt på sandheden” var til hvidvask-pressemøde, spurgte en journalist den afgående Danske Bank-direktør Thomas Borgen: »Er det unfair, at Eivind Kolding (forrige direktør, red.) fik 23 millioner kroner for at være inkompetent i halvandet år, mens du har stået i spidsen for fusk i en meget længere årrække og får det samme?«

Bestyrelsesformand i Danske Bank, Ole Andersen, kom sin direktør til undsætning: »Det tal, du lige har oplyst, er ikke korrekt.«

Goddag-mand-økseskaft!

6. Sass nægter at udtale sig: 'Find ud af, hvad jeg mener'

Henrik Sass Foto: Henning Bagger Vis mere Henrik Sass Foto: Henning Bagger

S-bulldog Henrik Sass Larsen har boykottet journalister. Da han rodede sig ud i ballade ved at undsige konventionerne i det journalistløse program 'Pind og Sass' på TV 2 News, var det endnu en gang journalisternes skyld.

»Alle de journalister, der skarpvinklede historien, skulle have gjort sig den ulejlighed at finde ud af, hvad jeg virkelig mener om sagen,« sagde han til Weekendavisen, der ved et sandt lykketræf var lykkedes med at opspore den journalistsky Sass Larsen til en uddybende kommentar om hans udtalelser.

Og, skulle han have tilføjet, ‘jeg svarer i øvrigt ikke, når jeg bliver spurgt’. Andre medier gad Sass Larsen nemlig ikke tale med om den sag.

5. Rejsedronningen

Carolina Magdalene Maier Vis mere Carolina Magdalene Maier

Alternativets Carolina Magdalene Maier rejser en hulens masse. 20 flyrejser på tre år og udråbt til klimasynder.

»Nogle gange rejser jeg med min kæreste på dykkerrejse for at opleve spændende ting. Det er en luksus, som betyder enormt meget for mig,« lød forklaringen.

Hun prædiker ellers, at vi andre skal droppe flyveturene. Men når vi andre ved møjsomt slid får sparet sammen til den årlige charterejse til Mallorca, rejser vi jo også kun for at fyre en masse CO2 af.

4. Gamle mænd skal ikke udtale sig

Peter Straarup Foto: Keld Navntoft Vis mere Peter Straarup Foto: Keld Navntoft

Tidligere magtfuld direktør i Danske Bank Peter Straarup er gået fuldstændig under radaren i hvidvask-sagen. Men det var ham, der i sin tid besluttede at banken skulle ekspandere til Estland. Om sit ansvar for skandalen siger han til Berlingske:

»Jeg er en gammel mand, og jeg synes ikke, at gamle mænd skal udtale sig om ting, der skete for mange år siden.«

Han er 67.

3. Privat-Lars versus Statsminister-Lars

Lars Løkke Rasmussen Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Lars Løkke Rasmussen Foto: JULIEN WARNAND

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har to kasketter: Privat-Lars og Statsminister-Lars. Privat Lars fik et sommerhusophold af en kvotekonge, skrev Ekstra Bladet:

»Hvem jeg spiser med privat, hvem jeg besøger privat, hvem jeg bruger min fritid med, det er privat,« sagde Løkke på et samråd.

I 2010 sagde Statsminister-Lars: »Man er minister alle døgnets 24 timer«. Forvirret? Det er Privat-Lars, nej Statsminister-Lars vist også.

2. Vores mor er uskyldig

Samina og Jamilla Hayat Foto: Discovery Networks Danmark/'Brit Vis mere Samina og Jamilla Hayat Foto: Discovery Networks Danmark/'Brit

De fik pengegaver, rejser, luksusbiler og heste af deres mor for tocifrede millionbeløb. De to hælerisigtede døtre til svindelsigtede Britta Nielsen - Samina og Jamilla Hayat - anede dog intet om svindlen og bedyrede deres uskyld i et interview på Kanal 5. Pengestrømmen måtte bl.a. være kommet fra arv fra faderen, som var bryggeriarbejder, lød forklaringen.

»Det har ikke været på en gang, at de her ting er blevet købt. Det er sket gradvist,« forklarede Jamilla.

Behøver vi at nævne, at de også tror, at deres mor er uskyldig.

1. »Øhh, jeg troede, det var en kandidatuddannelse«

Niko Grünfeld Foto: Asger Ladefoged Vis mere Niko Grünfeld Foto: Asger Ladefoged

Endnu en alternativist, eks-borgmester i København Niko Grünfeld, løj om sit CV. En master i psykologi og en kandidat-uddannelse var pure opspind.

»Jeg har en fireårig HD fra Handelshøjskolen i Aarhus. Da jeg så tjekker den igennem, tænker jeg, det er en kandidatuddannelse. Det er forkert, og det skulle jeg selvfølgelig have været super skarp på.«

Ja, det skulle du nok. Er det bullshit? Ja. Så meget, at Niko Grünfeld tager førstepladsen.