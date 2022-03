Det kan være en god idé at tænke sig om, inden man parkerer sin bil på de mest trafikerede handelsgader i centrum af København.

Gothersgade er den gade i Københavns Kommune, hvor der sidste år blev udskrevet flest parkeringsbøder, fremgår det af Københavns Kommunes årlige opgørelse over p-bøder.

Hele 2.743 gange stak kommunens p-vagter en bøde i forruden på et ulovligt parkeret køretøj i Gothersgade.

Også flere andre veje i København K dominerer top-10-listen over gader og veje i hovedstaden, hvor der sidste år blev uddelt flest p-bøder.

Derudover blev der især udskrevet mange bøder i området omkring Rigshospitalet på Østerbro.

Samlet set udgjorde pålagte p-bøder, der udfordrer fremkommeligheden eller trafiksikkerheden, cirka 75 procent af det samlede antal p-bøder i 2021, mens godt 25 procent af bøderne blev givet for ikke at have en gyldig parkeringsbillet.

»Det er en kerneopgave for parkeringskontrollen at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed, og jeg er ærgerlig over, at farlige parkeringer igen i år fylder så meget i statistikken,« siger Jesper Borch, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, i en pressemeddelelse.

Godt 17.000 gange sidste år blev der udstedt en p-bøde til en bilist, der havde taget chancen og parkeret på et fortov, en gangsti eller en cykelsti. Og godt 60.000 gange fik en bilist en bøde for at holde for tæt på et vejkryds.

Top ti over gade med flest udskrevne p-bøder (antal afgifter): Følgende tabel viser de ti gader i Københavns Kommune, hvor der er pålagt flest afgifter i 2021. Gothersgade, Kbh K: 2.743

Øster Allé, Kbh Ø : 2.383

Vindebrogade, Kbh K: 2.368

Frederik V’s Vej, Kbh Ø : 2.016

Juliane Maries Vej, Kbh Ø: 1.872

Blegdamsvej, Kbh Ø: 1.763

Dyrkøb, Kbh K: 1.745

Flæsketorvet, Kbh V: 1.706

Store Kongensgade, Kbh K: 1.704

Nybrogade, Kbh K: 1.639

I alt: 19.939 p-bøder svarende til 8,77 procent af samlede antal bøder i hele kommunen i 2021.

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen

»Det kan måske være fristende at parkere et par meter for tæt på et kryds eller lige at smide bilen op over cykelstien, når man handler, men det skaber dårlige oversigtsforhold for ens medtrafikanter og risikerer at presse cyklister og fodgængere ud på kørebanen. Dermed skaber bilisterne potentielt farlige situationer for andre,« siger Jesper Borch.

Med 19.939 p-bøder udgjorde vejene i top-10 næsten ni procent af det samlede antal bøder udskrevet i hele kommunen sidste år.

Ifølge Københavns Kommune blev der udskrevet i alt 277.558 p-bøder sidste år, hvilket er 22 procent flere p-bøder end i 2020, men stadig lavere end før covid-19. Faktisk er det 16,5 procent færre bøder end i 2019.

Indtægterne fra parkeringsbøder går til Københavns Kommune, politiet og staten.