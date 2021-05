Først var det 29 danske butikker – fremover bliver det i 9.000 butikker over hele Europa.

»Jeg er selvfølgelig helt vildt glad for og stolt over, at vi nu tager kampen mod madspild til et helt nyt niveau i samarbejde med Spar,« siger landechef Heidi Boye fra Too Good To Go.

Madspildsappen har indgået et nyt stort samarbejde med supermarkedskæden Spar efter en succesfulde testperiode i et mindre antal butikker herhjemme.

Det har været så vellykket, at forbrugere i fremtiden kan købe de såkaldte 'lykkeposer' i ikke bare alle 130 Spar-butikker i Danmark, men altså over hele kontinentet.

»Inden længe vil hele 9.000 europæiske Spar-butikker være at finde i appen, hvilket gør samarbejdet til det ultimativt største i Too Good To Gos levetid. Spar fortjener stor respekt for at vise vejen på europæisk plan,« siger Heidi Boye.

Det forventes, at samtlige danske Spar-butikker ved udgangen af 2021 har det praktiske på plads, så kunder kan hente overskudsvarer for billige penge.

»Vi er meget glade for samarbejdet med Too Good To Go, som er et vigtigt skridt mod vores mål om at reducere madspild med minimum 50 procent inden udgangen af 2030,« siger Esben Keller, kædedirektør for Spar, Min Købmand og Let-Køb – de er alle en del af fødevarevirksomheden Dagrofa:

»Kunderne har taget rigtig godt imod ideen i vores testbutikker, og vi glæder os til, sammen med forbrugerne at redde mange flere måltider i hele landet.«

Med den nye aftale forventer man hos Dagrofa ifølge en pressemeddelelse at spare 144 ton madspild om året.

Too Good To Go blev etableret i 2016 af iværksætteren Mette Lykke, der tidligere har stået bag løbeappen Endomondo.