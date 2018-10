Studievært på DRs P3 Tony Scott er blandt de fyrede medarbejdere på DR.

Det fortæller den 41-årige vært i en opdatering på Twitter.

'Den gode nyhed: Jeg sidder på Istedgade og spiser frokost i det fri. Det har jeg tid til i dag. Den dårlige: Det er fordi jeg er en af de DR medarbejdere der blev fyret onsdag,' skriver han.

Sammen med kollegaen Tue Blædel lavede han podcasten Tue og Tonys TV-Klub, der blandt andet hyldede 'Gift ved første blik'.

De to var værter på eftermiddagsprogrammet 'Pressen på P3', indtil de begge blev værter på 'Go' Morgen P3'. Her var de frem til i juni i år.

B.T. har de seneste dage kunnet fortælle, at også radiovært og Eurovison-kommentator Ole Tøpholm og tv-værten Jacob Riising er blandt de opsagt medarbejdere i DR.

Onsdag gennemførte DR sindesamtaler med de medarbejdere, der påtænkes afskediget. I alt nedlægger DR 385 stillinger.

Tony Scott debuterede på DR i 2000.